OMT: extra maatregelen noodzakelijk vanwege omikron

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om snel extra maatregelen te nemen vanwege de opmars van de omikronvariant. Dat zeggen bronnen rondom het OMT tegen de NOS. De deskundigen van het OMT maken zich grote zorgen over de snelle verspreiding van de variant in Nederland.

Om welke maatregelen het gaat is niet duidelijk. Begin volgende week volgt naar verwachting een nieuwe persconferentie van het kabinet.

Uit cijfers uit Amsterdam, dat waarschijnlijk vooroploopt in Nederland, blijkt dat het aantal mensen met de omikronvariant elke twee à drie dagen verdubbelt. Volgende week zal de variant naar verwachting dominant zijn in de hoofdstad. Het is volgens het OMT een race tegen de klok: gaat het toedienen van boosterprikken aan alle volwassenen de komende weken snel genoeg om de omikrongolf voor te zijn?

Hoewel nog niet duidelijk is hoe ziekmakend de variant is, en hoe goed de vaccins beschermen, adviseert het OMT om het zekere voor het onzekere te nemen. Zolang nog te weinig mensen een boosterprik hebben gekregen, zijn extra maatregelen onvermijdelijk. Wat meespeelt is dat - ook in een gunstig scenario - er door omikron een grote druk op de zorg wordt verwacht.