Feyenoord maximaal warmgedraaid: 'Blij dat we nu pas tegen Ajax spelen'

Arne Slot deelt bij zijn vooruitblik op De Klassieker een opvallend compliment uit aan de KNVB. De trainer vindt dat Feyenoord mede dankzij de competitieplanning van de voetbalbond Ajax op geen beter moment kan treffen.

"Ik ben blij met de KNVB dat we pas wedstrijd zeventien tegen Ajax spelen. We hebben nu de kans gekregen om ons elke wedstrijd te verbeteren", meent Slot, die met Feyenoord exact evenveel punten verzamelde als de Amsterdammers. "En ook dus tegen precies dezelfde tegenstanders."

Toch is er ook wel een groot verschil tussen de regerend kampioen, die ook indruk maakt in de Champions League, en het Feyenoord in opbouw. "Maar we beginnen steeds beter te worden."

Slot hoopt op gelijkwaardige wedstrijd

Hoewel Ajax deze jaargang evenveel punten verspeelde als Feyenoord, heeft Slot ook gekeken naar de manier waarop dat gebeurde. Zijn conclusie is dat Ajax alleen bij het gelijkspel tegen FC Twente (1-1) niet kon domineren.

"Waar ik nieuwsgierig naar ben: kunnen we er een gelijkwaardige wedstrijd van maken?", kijkt Slot vooruit naar zondag, een uitgelezen kans om ook de midweekse bekernederlaag tegen FC Twente weg te spoelen. "Ik vond ons daar misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen spelen."