Grootste roof

Bij de roof in 2005 werd voor meer dan 70 miljoen euro aan edelstenen buitgemaakt. Een deel van de buit is nooit teruggevonden. Het is de grootste roofoverval uit de Nederlandse geschiedenis.

Een aantal verdachten kwam na de diefstal al in beeld, maar zij werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Afgeluisterde gesprekken en undercoveroperaties leidden in 2017 tot een doorbraak in de zaak en de verdachten werden toen opnieuw aangehouden.