De Jonge bezorgd over omikron, dringt nogmaals aan op boosterprik

Demissionair minister De Jonge wil niet vooruitlopen op eventuele nieuwe maatregelen in verband met de omikronvariant van het coronavirus. "Maar als het nodig is om dat virus scherp af te remmen, te vertragen - om die golf die verwacht wordt te vertragen, dan zullen we die maatregelen nemen. Of dat nodig is, horen we van het OMT", aldus De Jonge, die zich grote zorgen maakt over de omikronvariant.

Het OMT is vandaag bijeen en werkt aan een advies dat ook hierover zal gaan. Dat wordt op korte termijn verwacht. Afhankelijk van deze aanbevelingen wordt bepaald of er opnieuw een Catshuisoverleg volgt over extra maatregelen. Hoe groot de kans is dat die nodig zijn, wil De Jonge nog niet zeggen.

Nog onduidelijk is in welke mate mensen ziek worden van de omikronvariant. De Jonge: "Wat we in ieder geval weten is dat de mensen die wel hun eerste en tweede prik hebben gehad, onvoldoende beschermd zijn tegen de nieuwe variant." De Jonge roept mensen daarom op om een boosterafpraak te maken als ze kunnen. "Haal hem nou, het is echt nodig."

'Nu geen afspraak? Probeer het morgen'

Hij ziet dat het erg druk is bij de callcenters van de GGD. "Het gros van de mensen is ervan overtuigd dat de boosterprik effectief is", leidt De Jonge daaruit af.

Mensen die moeite hebben met het maken van een afspraak, bijvoorbeeld omdat er geen plek lijkt te zijn, vraagt hij om het later opnieuw te proberen. "Het is echt zaak dat je snel een afspraak maakt. Er wordt ongelooflijk hard opgeschaald. Als het nu niet lukt: morgen zijn er weer nieuwe slots en een dag later weer."

Het is de bedoeling dat iedereen in de tweede helft van januari een boosterprik kan hebben gehaald.

Mensen die nog geen enkele prik hebben gehad, vraagt de demissionair minister ook nadrukkelijk om daar nu alsnog over na te denken. "Mocht je überhaupt nog geen vaccinatie hebben, is het nu het moment om die keuze te overwegen."