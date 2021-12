IJzersterke eindsprint Kromowidjojo bezorgt Nederland eerste medaille bij WK

Kromowidjojo dook zelfs als laatste het water in en had twee baantjes van 25 meter de tijd om haar inhaalrace vorm te geven. Daar slaagde de routinier met glans in: ze tikte aan als derde in 1.44,03.

Maar bij de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi bewees Kromowidjojo dat ze nog altijd een aardig woordje meespreekt op topniveau. Met een ijzersterke eindsprint bezorgde ze Nederland op de 4x50 meter wisselslag vanuit geslagen positie het brons. Het is de eerste Nederlandse medaille dit WK.

Bij de vorige WK was Oranje ook derde geworden (toen achter de VS en China). Bij de Spelen eindigde Nederland op 0,22 van het brons als vierde.

EK zwemmen live bij de NOS

De finaleblokken van de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi zijn tot en met dinsdag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. Vanaf 15.00 uur is er een livestream op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Arman Avsaroglu.

Vandaag komen om 15.00 uur de Nederlandse zwemsters meteen in actie op de 4x50 meter wisselslag. Daarna zwemt Arno Kamminga de finale van de 100 meter schoolslag om 15.28 uur. Marrit Steenbergen komt om 16.09 uur in actie in de finale van 100 meter vrije slag.

Nyls Korstanje zwemt om 16.26 uur de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Kira Toussaint en Maaike de Waard strijden om 16.35 uur om de medailles in de finale van de 100 meter rugslag. De gemengde estafettezwemmers sluiten de tweede dag om 16.49 uur af met de finale van de 4x50 meter vrije slag.