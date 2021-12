De oogst van Kromowidjojo en Toussaint na drukke werkdag: estafettezilver en -brons

Haar partner Ferry Weertman kondigde onlangs zijn afscheid aan als topzwemmer en ook Ranomi Kromowidjojo gaat binnenkort tijdens een lange vakantie nadenken over haar toekomst. Maar bij de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi bewees Kromowidjojo dat ze nog altijd een aardig woordje meespreekt op topniveau. Met een ijzersterke eindsprint bezorgde ze Nederland op de 4x50 meter wisselslag vanuit geslagen positie het brons. Later op de avond hielp ze in de gemende estafette mee aan het zilver op 4x100 meter vrije slag. Arno Kamminga greep op de wereldkampioenschappen op de 100 meter schoolslag naast de medailles. Kamminga eindigde als vierde. Die plaats viel ook Kira Toussaint ten deel op de 100 meter rugslag. Indrukwekkende inhaalrace De drukke werkdag van Toussaint en Kromowidjojo begon met de finale van de 4x50 meter wisselslag. Toussaint (rug) keerde als derde achter Zweden en China, maar op de schoolslag (Kim Busch) en de vlinderslag (Maaike de Waard) verloor Nederland veel terrein op de concurrentie. Kromowidjojo dook zelfs als laatste het water in en had twee banen van 25 meter de tijd om haar inhaalrace vorm te geven. Daar slaagde de routinier met glans in: ze tikte aan als derde in 1.44,03. De Zweedse wisselslagzwemsters Sarah Sjöström, Michelle Coleman en de zusjes Louise en Sophie Hansson waren ongenaakbaar in de finale. Sjöström zorgde met een ijzersterke vlinderslag voor een onoverbrugbare voorsprong en uiteindelijk leidde dat zelfs tot een evenaring van het wereldrecord: 1.42,38. Dat record stond op naam van de Verenigde Staten, die nu op gepaste afstand als tweede eindigden: (1.43,61).

Bij de vorige WK was Oranje ook derde geworden (toen achter de VS en China). "Je moet ons nooit kansloos achten", zei de stralende Kromowidjojo na afloop. Veel tijd om te genieten van het brons had ze niet, want later vandaag zwemt ze ook nog de 4x50 meter vrije slag met de gemengde estafette. "Ik heb de smaak te pakken."

Zilver voor gemengde estafette Dat bleek aan het einde van de avond, toen Kromowidjojo samen met Toussaint, Jesse Puts en Thom de Boer net naast de WK-titel greep op de gemengde estafette. Jesse Puts wisselde in 21,33 als zesde, maar zag De Boer in een splittijd van 20,3 zelfs naar de leiding flitsen. Kromowidjojo bouwde de voorsprong uit naar zes tienden, waarna het neerkwam op Toussaint. In haar derde race van de avond perste Toussaint alles eruit, maar werd in de laatste meters toch geklopt door de Canadese Maggie Mac Neil. Nederland werd tweede in 1.28,61, slechts zes honderdsten langzamer dan Canada. De ploeg van de Russische zwemfederatie werd derde in 1.28,97.

Kort voor die inspanning zwom Toussaint - net als De Waard - ook nog de individuele finale op de 100 meter rugslag. Europees kampioene Toussaint perste er een knappe eindsprint uit, maar kwam net wat energie tekort voor een medaille. Ze tikte in 55,53 aan als vierde. De Zweedse Louise Hansson pakte, na de 4x50 meter wisselslag, haar tweede gouden medaille van de avond. Ze was de beste in 55,20, voor de Canadese Kylie Masse (55,22) en de Amerikaanse Katharina Berkoff (55,40). De Waard zwom ook een goede race en eindigde in 56,11 als zesde.

Kamminga grijpt naast medaille Arno Kamminga kwam twee tienden tekort voor een medaille op de 100 meter schoolslag. Bij de Spelen werd Kamminga verslagen door Adam Peaty,maar de Brit slaat de kortebaantoernooien over, waardoor de titelkansen voor de Katwijker stegen. Bij de EK kortebaan in Kazan bleken er echter meer concurrenten te zijn. Ondanks een Nederlands record (55,79) werd Kamminga geklopt door de Italiaan Nicolo Martinenghi en de Wit-Rus Sjymanovitsj. Dit keer startte de 26-jarige Katwijker Kamminga bescheiden in baan vier en keerde halverwege als derde achter Sjymanovitsj en Martinenghi. Een slotoffensief kwam er niet echt uit bij Kamminga. Sterker, hij eindigde in 56,06 en moest de Amerikaan Nic Fink zelfs nog voor zich dulden.

De Wit-Rus Sjimanovitsj tikte als eerste aan in een kampioenschapsrecord: 55,70. Martinenghi eindigde als tweede (55,80), Fink werd derde (55.87).

Steenbergen knap naar finale 100 meter vrije slag Met Kromowidjojo en Femke Heemskerk waren finaleplaatsen, ereplaatsen en zelfs titels gemeengoed op de 100 meter vrije slag. Heemskerk is echter gestopt en Kromowidjojo richt zich op de kortere afstanden. Dat Marrit Steenbergen zich als vijfde plaatste voor de finale van de 100 meter vrije slag mag best verrassend genoemd worden. De Friezin tikte in de door Sjöström gewonnen halve finale als vierde aan in 52,29 en dat was even snel als de snelste van de eerste halve finale, de Amerikaanse Abbey Weitzel. De finale van de 100 meter vrije slag is zaterdag.

EK zwemmen live bij de NOS De finaleblokken van de WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi zijn tot en met dinsdag rechtstreeks te volgen bij de NOS via radio, televisie en internet. Vanaf 15.00 uur is er een livestream op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Arman Avsaroglu.

Nyls Korstanje eindigde als vijfde in zijn serie op de 100 meter vlinderslag en dat was niet genoeg voor de finale. Zijn tijd van 50,11 was de elfde in de halve eindstrijd.

Bijzonder: Israëlisch volkslied in Emiraten Op de tweede dag klonk ook het volkslied van Israël in de Verenigde Arabische Emiraten, iets dat tot de zomer van 2020 bijna ondenkbaar was. Anastasia Gorbenko werd namelijk wereldkampioene op de 50 m rugslag De Israëlische (18) bleef de twee jaar jongere Italiaanse Benedetta Pilato 0,16 voor. Helemaal uit de lucht vallen kwam die titel niet: Gorbenko won bij zowel de EK langebaan van 2020 als de EK kortebaan van dit jaar al goud op de 200 meter wisselslag. Titelverdediger en wereldrecordhouder Alia Atkinson (Jam) was donderdag na de halve finales gediskwalificeerd.