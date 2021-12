Nijkamp vervangt Van Stee als technisch directeur van Sparta

Gerard Nijkamp is de nieuwe technisch directeur van Sparta Rotterdam. Hij is de opvolger van de eerder deze maand vertrokken Henk van Stee. Die stapte op omdat hij niet op één lijn zat met algemeen directeur Manfred Laros. Het leidde tot veel onrust bij de club uit Spangen.

Na de consternatie twijfelde ook hoofdtrainer Henk Fraser over zijn positie bij Sparta, maar hij bleef de club uiteindelijk trouw. Sparta gaf direct aan voor het einde van het jaar een vervanger te willen presenteren, en die doelstelling is gelukt.

Succes bij Zwolle

De 51-jarige Nijkamp was hiervoor tweeënhalf jaar werkzaam als technisch directeur bij het Amerikaanse FC Cincinnati, waar hij eerder dit jaar vertrok. Daarvoor bekleedde hij zeven jaar dezelfde functie bij PEC Zwolle, waar in zijn tijd grote successen werden beleefd met onder andere in 2014 de winst van de KNVB-beker.

Over zijn aanstelling zegt Nijkamp: "Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op de volgende stap die ik wilde maken. In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging, om onderdeel uit te gaan maken van deze mooie club, zeer interessant."

