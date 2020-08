ADO Den Haag neemt voormalig Ajax-talent over van AS Roma

ADO Den Haag heeft voor de achtste keer deze zomer een nieuwe speler aangetrokken. Dit keer gaat het om Oranje-jeugdinternational Vicente Besuijen. De 19-jarige aanvaller komt over van AS Roma.

Besuijen is geboren in Colombia, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij doorliep de Ajax-opleiding, stapte over naar de jeugd van FC Volendam en werd in augustus 2017 gekocht door Roma.

In Italiรซ speelde Besuijen zijn duels in Roma onder 19. Hij scoorde daar mondjesmaat en blonk vooral uit in het geven van assists.

Een van meest talentvolle vleugelspitsen

Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, is erg gecharmeerd van Besuijen, die voor drie jaar tekende. "Vicente is een van de meest talentvolle vleugelspitsen van ons land in zijn leeftijdscategorie. We zijn zeer content met deze ambitieuze en snelle speler."

ADO versterkte zich eerder met Kees de Boer, Emilio Estevez Tsai, Peet Bijen, Samy Bourard, Amar Catic, Boy Kemper en Andrei Ratiu.