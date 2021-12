Lege Kuip extra wrang voor Argentijnse Feyenoord-fan: 'Droom hier al 30 jaar van'

In Feyenoord-kringen is Ostertag inmiddels een bekend fenomeen. Onder de naam 'El Bombastico' verspreidt hij via zijn sociale media-kanalen gelikte filmpjes van Feyenoord-wedstrijden, ondersteund met zijn eigen enthousiaste commentaar.

"Toen ik hoorde dat ik zou gaan had ik slapeloze nachten. Hier had ik altijd van gedroomd. Maar nu mag er geen publiek bij zijn door corona. Ik heb nog geprobeerd om met journalisten naar het stadion te gaan, maar dat haalde niets uit. Het maakt me heel verdrietig."

Een lege Kuip bij De Klassieker is voor alle Feyenoord-supporters een hard gelag, maar voor één fan is het wel heel wrang. De Argentijnse Ignacio Ostertag (41) droomt er al bijna dertig jaar van om zijn club van dichtbij te zien spelen. Zondag zou het zover zijn, tegen aartsrivaal Ajax nog wel.

Ostertag interviewde als voormalig sportverslaggever Lionel Messi en Diego Maradona, maar als hij moet kiezen tussen Feyenoord en deze twee grootheden is zijn keuze, ondanks zijn Argentijnse achtergrond, snel gemaakt. Zonder ooit een voet in Rotterdam te hebben gezet is Ostertags liefde voor Feyenoord en Het Legioen immens.

Zoals het een Spaanstalig commentator betaamt roept hij hard en langgerekt 'Goaaaal' bij een doelpunt van Cyriel Dessers om vervolgens 'Niets is sterker dan dat ene woord' in te zetten. Hij nam zelfs lessen om zijn Nederlands te verbeteren en heeft de droom om ooit als commentator in De Kuip aan de slag te gaan.

"Dat was een team met Gaston Taument, Ed de Goeij en József Kiprich. Een geweldig elftal en Kiprich was direct mijn grote idool. Maar ik was vooral onder de indruk van de supporters. Vanaf toen voelde ik me Feyenoorder en dat gevoel is nooit meer weggegaan."

Het is op zijn minst opvallend te noemen voor iemand die woont in Pergamino, een stad op 220 kilometer van Buenos Aires. Het lag meer voor de hand om supporter van Boca Juniors of River Plate te worden, maar niet voor Ostertag. De Argentijnse competitie interesseert hem niet. Hij volgt alleen de eredivisie, Feyenoord in het bijzonder.

Coen Moulijn is in zijn ogen de grootste Feyenoorder aller tijden en van de huidige ploeg is Jens Toornstra zijn favoriet. "Jensie! Ik houd van Jensie. Hij volgt me op Instagram en deelde een keer een video van mij. Sindsdien kan hij niet meer stuk."

"Ze dachten what the fuck. Ik ben toen op de foto gegaan met Henk Fraser, Jean-Paul van Gastel en Bernard Schuiteman. Ik zal nooit vergeten dat Ed de Goeij niet met me op de foto wilde. Hij was druk met kinderen, terwijl ik de enige echte Feyenoord-supporter was die dag!"

De opwinding bij Ostertag was daarom groot toen Feyenoord in 1997 naar Argentinië kwam voor een oefenpotje tegen River Plate. Samen met zijn vader wachtte hij na de wedstrijd de spelers op. En die keken raar op toen een Argentijnse tiener één voor één hun namen riep.

Ook zijn landgenoot Marcos Senesi heeft een speciaal plekje in zijn hart. Hij speelde zelfs een rol bij zijn komst. "Feyenoord vroeg me wat voor speler hij was en uit wat voor familie hij kwam. Ik kon niet geloven dat de club me kende. Ik heb toen wat research gedaan. Ze hadden me ook moeten bellen over Lucas Prato, haha", refereert hij naar de vorig seizoen mislukte Argentijnse spits van Feyenoord.

In Argentinië begrijpen ze weinig van zijn liefde voor de Rotterdamse club, maar in Nederland kan hij wel rekenen op begrip. De supporters van Feyenoord zamelden geld voor hem in onder de noemer 'Haal Ignacio naar de Klassieker!'

In een mum van tijd werd het doel bereikt, maar door de coronamaatregelen moest hij zijn droomtrip verzetten. Voor de tweede keer al, want in 2019 zou hij ook naar De Kuip komen en ook toen gooide corona roet in het eten.