Speelschema Nederlands elftal in 2022 krijgt steeds meer vorm

Donderdag werd Oranje in de Nations League ingedeeld in een groep met België, Polen en Wales . Vandaag werd duidelijk dat de zes groepswedstrijden worden gespeeld in juni en september. Bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers beginnen met een burenclash uit bij België.

Het gekke voetbaljaar 2022 krijgt steeds meer vorm voor het Nederlands elftal. Omdat het WK in Qatar door de weersomstandigheden niet in de zomer, maar in november en december wordt gehouden ziet het jaar er anders uit.

In maart is er nog ruimte voor vriendschappelijke interlands en mogelijk speelt het Nederlands elftal dan tegen Duitsland. Hansi Flick, bondscoach van onze oosterburen, verklapte dat de KNVB in gesprek is met de Duitse bond hierover.

Sparringpartner voor Duitsland?

Eigenlijk zou Duitsland tegen Engeland spelen, maar omdat beide landen aan elkaar werden gekoppeld bij de loting van de Nations League zocht Die Mannschaft een nieuwe sparringpartner. Dat zou dus Nederland kunnen zijn.

Het WK in Qatar begint op 21 november volgend jaar. De loting is op 1 april in hoofdstad Doha.

Bekijk hieronder wat bondscoach Louis van Gaal van de Nations League-loting vindt.