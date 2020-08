Belgische topman luchtvaartpolitie stapt op na beelden hardhandig politieoptreden

Een screenshot uit de bewakingsbeelden - VRT

De topman van de luchtvaartpolitie in België neemt ontslag na de publicatie van beelden van een hardhandig politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Op de videobeelden uit 2018 is te zien hoe de politie een Slowaakse arrestant hardhandig aanpakt. De man raakte daarbij in coma en overleed enkele dagen later. Het hoofd van de luchtvaartpolitie, André Desenfants, had de beelden nooit eerder gezien en vindt dat hij op de hoogte had moeten zijn. Daarom stapt hij op, meldt de VRT. Desenfants, is ook de nummer twee van de federale politie in België.

Quote Ik wil weten waarom dit allemaal is gebeurd. Henrietta Chovancová, weduwe

De Slowaak werd volgens het OM in Charleroi destijds aangehouden omdat hij problemen veroorzaakte bij het boarden van een vlucht; hij zou hebben geweigerd zijn ticket te tonen en zou verward zijn geweest. Daarom werd hij opgesloten in een cel. In de video is te zien dat de arrestant in zijn cel met zijn hoofd tot bloedens toe tegen de deur beukt. Vervolgens gaan agenten naar binnen om de man tot bedaren te brengen. Hierbij wordt een doek over zijn hoofd gedrukt waarbij een agent 16 minuten lang bovenop de Slowaakse man zit en een andere agent de Hitler-groet brengt. Hoewel het incident dateert van twee jaar geleden, is het onderzoek naar de doodsoorzaak van de Slowaak nog niet afgerond. De weduwe van de arrestant, Joseph Chovanec, is geschokt door de beelden. "Ik wil weten waarom dit allemaal is gebeurd. Waarom ze zich op deze manier gedroegen en waarom ze hem niet hebben geholpen", aldus Henrietta Chovancová. Lennert Dierickx, de advocaat van de weduwe, heeft veel vragen: "Er was iemand die hulp nodig had. En dan maken ze grapjes met elkaar, de Hitlergroet, waarom? Waarom? Ik weet het niet." De agenten in de cel maken grappen, waarbij een van hen lachend de Hitlergroet brengt:

Beelden van hardhandig politie-optreden in Belgische cel - NOS

Volgens de Belgische justitie-expert Jos vander Velpen komt politiegeweld in België vaak voor. "Het vormt een hardnekkig probleem. "Er zijn heel veel klachten van burgers, maar de meeste worden genegeerd. Het aantal veroordeling kun je op een hand tellen", zegt Vander Velpen. Sommigen bij de Belgische politie wanen zich volgens de advocaat onaantastbaar. "Een politieagent die een Hitlergroet brengt terwijl er iemand ligt te sterven, dat is ongehoord. Dat geeft te denken over de selectie van onze politiemensen en de opleiding bij een deel van de politie."

Quote Gruwelijk. Dit mag nooit gebeuren. Jos vander Velpen, justitie-expert