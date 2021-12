'Te weinig rekening gehouden met gevoelens bij toestaan seance op begraafplaats'

Er is te weinig rekening gehouden met de gevoelens van nabestaanden bij het toestaan van een spirituele bijeenkomst op begraafplaats Rusthof in Leusden, in september. Dat staat in een rapport van de Nationale ombudsman.

Ombudsman Van Zutphen deed op verzoek van de gemeente Amersfoort onderzoek naar de seance. Die gemeente, waar Leusden onder valt, wilde weten wat er precies is gebeurd op de begraafplaats, hoe het zat met de toestemming en hoe ze zelf gehandeld heeft nadat bekend was geworden dat er een seance gehouden was.

Op zaterdag 11 september kwam een groep volwassenen 's avonds bijeen op een deel van de begraafplaats waar kinderen begraven liggen. Daar deden ze onderzoek naar energieën van overleden mensen en riepen ze geesten op.

Ontdekt na vondst camera

Een man vond daarna een camera bij het graf van zijn kind waarop beelden van de seance waren te zien. De man schakelde daarop burgemeester Bolsius in, omdat de gemeente Amersfoort de beheerder van de begraafplaats is.

De directeur van de begraafplaats had vooraf toestemming gegeven voor de spirituele bijeenkomst, maar hij zou Bolsius niet op de hoogte hebben gebracht. De burgemeester heeft een brief gestuurd naar de nabestaanden van de mensen die op de begraafplaats liggen.

De zaak leidde tot veel ophef. De gemeente ging daarop in gesprek met de ouders van zeventig kinderen die op de begraafplaats liggen en burgemeester Bolsius vroeg daarna aan de Nationale ombudsman om onderzoek te doen naar de zaak.

Onzekerheid is erger geworden

Nadat de Nationale ombudsman met zijn onderzoek was begonnen, heeft de gemeente geen contact meer met de ouders gehouden. Dat heeft de onzekerheid vergroot over wat er op 11 september is gebeurd, zegt Van Zutphen. Berichten in de media hebben de onzekerheid volgens hem verergerd.

Ook vindt de Nationale ombudsman dat de gemeente Amersfoort duidelijke regels moet opstellen voor het al dan niet toestaan van activiteiten op begraafplaats Rusthof.

Een groep ouders heeft aangifte gedaan tegen zes mensen die aan de seance meededen. Ook is aangifte gedaan tegen de directeur van de begraafplaats.