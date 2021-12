Laatste dag voor kerstvakantie: 'Merkten al snel dat andere kant op ging'

Basisscholen door het hele land maken zich op voor de laatste schooldag voordat de vervroegde kerstvakantie begint. De scholen gaan een week eerder dicht om het aantal besmettingen niet verder te laten oplopen.

Op het laatste moment worden kerstontbijten en kerstvieringen georganiseerd. Zo ook op basisschool de Toermalijn in Bavel. Directeur Gert-Jan Heeren zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij de vervroegde sluiting wel zag aankomen. "Ook al had de minister aangegeven de scholen te allen tijde open te willen houden, je merkte al heel snel dat het toch een andere kant op ging", zegt hij.

Op zijn school maken gemiddeld twaalf kinderen per dag gebruik van de noodopvang. "Dat is op een totaal van 300 leerlingen", verduidelijkt hij. Heeren zegt de extra tijd nu vooral te gebruiken om achterstallige administratie weg te werken. Al het onderwijspersoneel moet komende week gewoon werken.

Of de sluiting van de scholen verstandig is, kan hij niet goed beoordelen. "Als ouders zich aan de afspraak houden om in de eigen gezinsbubbel te blijven, dan snap ik het. Maar als alle ouders op vakantie gaan en grote vakantieparken bezoeken, dan vraag ik me af waar dit beleid toe gaat leiden."

Tegelijkertijd ziet hij ook het aantal besmettingen op zijn school oplopen. "En dat zou betekenen dat ik verschillende groepen vanaf maandag toch thuis had moeten laten."

'Extra tijd om met vrienden te spelen'

Leerlingen op basisschool Cornelius Musius in Delft zitten vanochtend al aan het kerstontbijt. Die zou normaal gesproken pas over een week worden gehouden. Een leerling vindt het leuk, maar wel jammer dat de school eerder sluit. "Maar nu heb ik wel extra tijd om met mijn vrienden te spelen."

