Kabinet: nog plannen voor 20 tot 25 datacenters

Er zijn nog zo'n 20 tot 25 plannen voor de vestiging of uitbreiding van datacenters in Nederland, schrijft staatssecretaris Yesilgöz aan de Tweede Kamer. Daar zitten zeker ook heel grote tussen, zoals in Zeewolde, die een groot beroep op de nationale energievoorziening zullen doen. Dat zou kunnen oplopen tot 10 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag.

De staatssecretaris geeft antwoord op Kamervragen die in juli zijn gesteld en op dit moment heel actueel zijn, omdat de gemeente Zeewolde gisteravond instemde met de komst van een megadatacenter van Facebook. Behalve in Flevoland lopen er in elk geval ook projecten in onder meer de kop van Noord-Holland en Groningen.

Volgens Yeşilgöz is niet precies duidelijk hoeveel projecten er op dit moment lopen. Maar de schatting is dus 20 tot 25 "van uiteenlopende grootte, die in verschillende fases van voorbereiding zitten; van zeer globale tot concretere plannen." De gegevens komen van netbeheerder TenneT en Netherlands Foreign Investment Agency, die hier verder niks over mogen zeggen vanwege bedrijfsgeheimen.

Tien procent elektriciteitsvraag

Het is onzeker of de projecten allemaal doorgaan, maar het kabinet houdt er rekening mee dat het elektriciteitsverbruik dan kan oplopen van ruim 2 procent van de vraag in Nederland (2,7 terawattuur) naar 5 tot 15 terawattuur in 2030. In het uiterste geval zouden alle datacenters in Nederland dan samen goed zijn voor ongeveer 10 procent van het elektriciteitsverbruik.

Het besluit over het megadatacenter van Facebook leidde tot een tweedeling in Zeewolde. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat het bestemmingsplan van het gebied waar het gebouwd moet worden, wordt aangepast. Dat brengt de komst van het datacenter een flinke stap dichterbij.

Kabinet laatste woord

Verschillende bewindspersonen benadrukten vanochtend, voor aanvang van de ministerraad, dat het kabinet het laatste woord heeft. De grond waar het datacenter moet komen is van het Rijk en dat zal alleen tot verkoop overgaan als er bij de bouw aan bepaalde (duurzaamheids-)voorwaarden wordt voldaan.

Overigens schrijft de nieuwe coalitie in het regeerakkoord, dat deze week is gepresenteerd, dat "de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening" voor de vestiging van grote datacenters wordt aangescherpt.