Caljouw loopt unieke WK-medaille mis door nederlaag in kwartfinales

Het is Mark Caljouw niet gelukt om zich te plaatsen voor de halve finales van de WK badminton in het Spaanse Huelva. De Nederlander ging in slechts 26 minuten kansloos onderuit tegen Srikanth Kidambi: 21-8, 21-7.

Op voorhand werd Caljouw al weinig kans toegedicht. De Indiër is voormalig nummer één van de wereld, terwijl de Arnhemmer 28ste staat op de wereldranglijst. Bovendien was het de eerste WK-kwartfinale ooit voor Caljouw.

Bij een zege zou hij als eerste Nederlandse man ooit verzekerd zijn van een WK-medaille. Bij de vrouwen greep Mia Audina brons in 2003.

Zeven op rij

Een medaille zat er geen moment in voor de 26-jarige Caljouw. In de eerste game keek hij al snel tegen een 1-5 achterstand aan, waarna de Indiër vanaf 14-8 zeven punten op rij maakte.

Kidambi, die op de wereldranglijst 14 plaatsen hoger staat, sloeg ook in de tweede game al snel een gat en won opnieuw zeven punten op rij, ditmaal vanaf 14-7.