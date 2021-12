Vrouw verdacht van achterhouden medicijnen voor kwetsbare ouderen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag onderzoekt of een vrouw uit Maassluis ernstige gezondheidsschade heeft toegebracht aan bewoners van zorginstellingen voor ouderen in Delft en Den Haag.

De 32-jarige vrouw was daar onder meer verantwoordelijk voor het toedienen van medicijnen. Het OM in Den Haag denkt dat ze jarenlang medicijnen die voor cliënten bedoeld waren mee naar huis heeft genomen. Haar motief daarvoor is niet duidelijk.

De zaak kwam eind 2019 aan het licht. De vrouw had een bekende gevraagd of ze in verband met een verhuizing tassen in een bergruimte mocht opslaan. Toen de bekende ontdekte dat er medicijnen in zaten, deed die aangifte.

148 cliënten

De vrouw werd in januari vorig jaar aangehouden. Uit het onderzoek is de verdenking naar voren gekomen dat ze tussen maart 2011 en maart 2018 mogelijk 140 cliënten heeft benadeeld van de locatie De Bieslandhof van de zorginstelling Pieter van Foreest in Delft. Van april 2018 tot juli 2019 werkte ze op locatie Lekkersduin van de Haagse zorginstelling Florence. Daar zouden acht cliënten geen of te weinig medicijnen hebben gekregen.

De vrouw is na verhoor op vrije voeten gesteld, maar het onderzoek loopt nog. Het OM wil de medische dossiers van zes cliënten nader bekijken. Dat zijn cliënten die een aanzienlijk risico hebben gelopen op ernstige gezondheidsschade of lijden. Bij de andere cliënten zijn daar geen aanwijzingen voor. Het OM hoopt voor komende zomer een besluit over verdere vervolging te nemen.

Het OM wil alle betrokkenen en eventuele nabestaanden van de zaak op de hoogte brengen. In veel gevallen is dat inmiddels gebeurd, zet het OM.

Niet in orde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) heeft onderzoek gedaan naar beide instellingen. Bij een bezoek in maart 2018 aan de locatie De Bieslandhof van Pieter van Foreest in Delft was de "medicatieveiligheid" onvoldoende geborgd. In februari 2020 was dat nog steeds het geval. In januari van dit jaar was er voldoende vooruitgang geboekt om vertrouwen in de raad van bestuur en het management uit te spreken.

De IGZ bezocht in januari ook de locatie Dekkersduin van de Haagse zorginstelling Florence. De conclusie was dat de locatie wat betreft medicatieveiligheid aan zes van de acht gestelde normen voldeed. De IGZ heeft vertrouwen in de verbeteringen die Florence heeft aangebracht en rekent erop dat de instelling aan alle normen gaat voldoen.