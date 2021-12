Lege stadions: AZ presteert uitstekend, Willem II juist ver onder de maat

Om een goed beeld te krijgen over een langere periode, berekende Opta Sports de gemiddelden vanaf de start van het vorige seizoen. De meeste clubs hebben in die periode een slordige vijftig wedstrijden gespeeld, waarvan ongeveer een derde deel met publiek.

Gezien de verlengde coronamaatregelen lijken de clubs nog wel even veroordeeld tot lege tribunes. AZ en Willem II zijn de grootste uitschieters in hun prestaties onder de huidige omstandigheden.

Het is natuurlijk niet te bewijzen of het door de steun of druk van de supporters komt, maar voor sommige clubs in de eredivisie maakt het voetballen in een vol of een leeg stadion een wereld van verschil.

AZ is de grote uitschieter in positieve zin. Natuurlijk speelt het daarin mee dat de Alkmaarders na de uittocht van enkele dragende krachten slecht aan de huidige jaargang begonnen. Precies in de periode dat er nog publiek in de stadions mocht komen.

Het percentage mag dan wellicht iets vertekend zijn, de harde cijfers zijn wel dat het elftal van Pascal Jansen na Ajax gemiddeld de meeste punten pakt per duel voor lege tribunes.

Willem II presteert op zijn beurt als een degradatiekandidaat. Hoewel de flitsende start (met publiek) ook hier de verhoudingen wat verstoort, is wel te concluderen dat zonder fans een gemiddelde van 0,71 per duel doorgaans niet volstaat om aan het eind van de rit in de eredivisie te mogen blijven.