Doden door orkaan Rai op Filipijnen

Door de orkaan Rai op de Filipijnen zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen, melden lokale media. Zuidelijke en centrale regio's hebben te maken met overstromingen, bomen zijn uit de grond gerukt en het elektriciteitsnetwerk is ontregeld.

"Reddingsteams van het Rode Kruis zijn momenteel actief om mensen uit het water te redden", zegt een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis die in contact staat met de collega's op de eilandengroep.

"335.000 mensen zitten momenteel in opvangcentra, voornamelijk in de oostelijke kustregio's. Ook zijn er nog duizenden mensen gestrand op publieke plekken als havens en luchthavens", aldus de woordvoerder.

Daken weggeblazen

Rai kwam gisteren aan land op Siargao, een oostelijk gelegen eiland. De orkaan bereikte windsnelheden tot 195 kilometer per uur gepaard met een grote hoeveelheid regen. Inmiddels is de orkaan, die lokaal Odette wordt genoemd, in kracht iets afgenomen naar snelheden tot 155 kilometer per uur.

De stad Surigao is zwaar getroffen, zegt burgemeester Ernesto Matugas tegen lokale omroep ABS-CBN. "Er zijn daken weggeblazen, door aardverschuivingen zijn toegangswegen geblokkeerd."

Ook de luchthaven op het eiland is zwaar beschadigd, maar volgens de burgemeester is de landingsbaan vrij van puin, waardoor vliegtuigen met hulpgoederen veilig kunnen landen.

Orkaan Haiyan

Een schatting van de omvang van de schade is nog moeilijk te geven, maar op basis van de eerste verzamelde gegevens lijkt die mee te vallen in vergelijking met eerdere orkanen van dezelfde kracht in de regio, zeggen regeringsfunctionarissen.

De Filipijnen liggen op een zogenoemde orkaangordel en worden doorgaans getroffen door ongeveer 20 stormen per jaar. De sterkste orkaan die de Filippijnen trof, was Haiyan in 2013, waarbij meer dan 6500 mensen omkwamen.