Tientallen deelnemers aan stille tocht in Haagse Schilderswijk

In de Schilderswijk in Den Haag is geprotesteerd tegen de rellen die daar de vorige week uitbraken. "Relschoppers, blijf af van mijn Schilderswijk!!", stond op het spandoek aan de kop van de demonstratie. Het was een initiatief van bewoners van de wijk, die eind vorige week dagen achtereen negatief in het nieuws kwam.

"Ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat de Schilderswijk veel meer is dan wat de mensen op de televisie zien", zei een van de deelnemers. "Dat het een hecht netwerk is van mensen, burgers die heel hard werken en hun best doen en kinderen hebben die gewoon naar school gaan."

De initiatiefnemers wilden de wijkbewoners en medewerkers van de welzijnsorganisatie in de wijk een hart onder de riem steken. Ze hadden op zo'n honderd deelnemers gerekend. Het werden er naar schatting zo'n vijftig. Veel ouders hadden hun kinderen meegenomen.