Twee agenten vervolgd voor geweld tijdens uit de hand gelopen coronademonstratie

Het OM stelt dat het overgrote deel van het door de politie gebruikte geweld rechtmatig is geweest. Maar het geweld tegen dat ene slachtoffer wil het OM nu aan de rechter voorleggen.

De demonstrant zwaaide met een startkabel en weigerde die te laten vallen. Hij rende vervolgens achter politiepaarden aan en gooide de kabel richting een ME'er. Een hondengeleider wilde de man aanhouden en gebruikte daarbij zijn wapenstok. Ook een ME'er gebruikte zijn wapenstok op de demonstrant die ondertussen op de grond lag en een politiehond bij de oren greep.

Daags na het protest reageerde de politie op het geweld. De Haagse politiechef Paul van Musscher zei toen dat er veel geweld werd gebruikt door de demonstranten. Ook zouden agenten oog- en gehoorschade hebben opgelopen doordat demonstranten zwaar verboden vuurwerk afstaken en met laserpennen schenen. "Er is fors geweld tegen de politie gebruikt. En daar trekken we dus een grens", zei Van Musscher.

Verschillende demonstranten deden aangifte tegen de politie van het geweld. Het OM heeft al deze aangiftes onderzocht en per geval beoordeeld.

Derde agent verdachte

Er is nog geen datum vastgesteld wanneer de agenten zich voor de rechter moeten verantwoorden. Het OM beslist later nog of het de demonstrant in kwestie gaat vervolgen.

Het OM verhoort ook een derde agent als verdachte. Dat gaat om een hondengeleider die zijn diensthond inzette tegen een demonstrant die verdacht wordt van het gooien van een blik bier richting de ME. Het OM besluit later of deze agent ook wordt vervolgd.