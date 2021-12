De uitzending van 17 december

Extra maatregelen nodig tegen omikron? De omikronvariant slaat rap om zich heen. In landen als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken is er al een flinke piek te zien. Hoe gaan deze en andere landen met de niewe dreiging om? Het OMT komt vandaag bijeen voor een extra overleg en zal daarna het kabinet adviseren. Hoe gevaarlijk is omikron en zijn er nieuwe maatregelen nodig? Daarover spreken we met klinisch epidemioloog Olaf Dekkers.

Rutte IV: kan overheid vertrouwen herstellen? VVD-leider Mark Rutte gaat als formateur zijn niieuwe kabinetsploeg samenstellen. Naar verwachting zal die in januari op het bordes staan bij de koning. Vandaag ontvangt Rutte Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU), met wie hij deze week het coalitieakkoord sloot. Ze zullen namen uitwisselen van mensen die minister of staatssecretaris kunnen worden. Aansluitend is er 's middags een persconferentie over de werkwijze van Rutte. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag met politiek duider Arjan Noorlander. Te gast is Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij ziet dat burgers het vertrouwen verliezen in de overheid en vindt dat burgers beter verdieenen. Hoeveel vertrouwen heeft hij in het niewe kabinet?