Wereldrecordpoging voor junioren mislukt voor gewichtheffer Kuworge

Gewichtheffer Enzo Kuworge is er niet in geslaagd het wereldrecord junioren te verbeteren op het onderdeel stoten. Tijdens de WK in het Oezbeekse Tasjkent eindigde hij met 176 kilogram trekken en 227 kilogram stoten als tweede in de B-groep in de klasse boven de 109 kilogram.

Voor de 20-jarige Kuworge was het zijn laatste toernooi als junior, maar hij kwam niet in de buurt van het wereldrecord (238 kilogram stoten) van Ali Davoudi uit Iran. Kuworge, die op de Olympische Spelen in Tokio op een verrassende zesde plaats eindigde, is regerend wereldkampioen bij de junioren.

'Geweldige prestatie'

Zijn coach Pierre Verkroost was na afloop trots op zijn pupil. "We twijfelden nog om naar de WK te gaan na de Olympische Spelen en de WK en EK voor junioren. De pijp was een beetje leeg, maar Enzo heeft alsnog een geweldige prestatie neergezet."