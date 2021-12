Omtzigt-bedreiger opgepakt voor geweld tegen politie bij coronaprotest

Bij de acht verdachten die de afgelopen weken zijn aangehouden in een groot onderzoek naar geweld tegen agenten in Barneveld zit ook Danny V. uit Heerlen. Dat schrijft 1Limburg.

V. werd in september in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat gebeurde op 20 augustus 2020 na een coronademonstratie in Den Haag. Hij liep de politicus tegen het lijf en zei "ik zal je doodslaan, kankermongool".

Danny V. is nu opgepakt voor zijn rol bij rellen in Barneveld in mei van dit jaar. Een protestmars tegen het coronabeleid nam toen een gewelddadige wending.

Volgens de politie zouden de verdachten "tientallen ME'ers hebben belaagd met stokken, stenen en stalen pijpen. Daarnaast werden collega's ook van achter in hun rug aangevallen, waardoor collega's ook face to face kwamen te staan met hun belagers en helmen werden afgetrokken".

Zie hier beelden van de confrontatie: