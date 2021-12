Estafettezwemmers naar finale, ook Korstanje en Steenbergen door op WK

Op de tweede dag van de WK kortebaan in Abu Dhabi hebben de Nederlandse estafetteteams de finale bereikt. Marrit Steenbergen en Nyls Korstanje plaatsten zich voor de halve finales van respectievelijk de 100 meter vrije slag en 100 meter vlinderslag. Tessa Giele, Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo en Maaike de Waard bereikten als zevende de finale van de 4x50 meter wisselslag. Ze eindigden in hun serie als vierde in 1.46,06. Gemengde estafette Kromowidjojo zwom later in de ochtend met Jesse Puts, Kenzo Simons en Kira Toussaint ook de 4x50 meter vrije slag. Op die gemengde estafette won het Nederlandse team zijn serie in 1.30,50. Dat was uiteindelijk goed voor de derde tijd, achter Rusland en Italië. Korstanje bereikte de halve finales op de 100 meter vlinderslag. Hij werd tweede in zijn serie en zette met 49,97 de vijfde tijd neer. Thomas Verhoeven redde het niet. Dat gold ook voor Luc Kroon en Stan Pijnenburg op de 200 meter vrije slag. Kroon greep met de negende tijd (1.43,05) net naast een finaleplaats, maar hij is wel eerste reserve.

Marrit Steenbergen in actie op de 100 meter vrije slag - EPA

Steenbergen ging door naar de halve eindstrijd op de 100 meter vrije slag. De winnares van brons op de EK in Kazan werd derde in haar serie en noteerde met 53,51 de dertiende tijd. Kim Busch werd in de series al uitgeschakeld. Siobhan Haughey, die op de eerste dag al een wereldrecord zwom op de 200 meter vrije slag, was de snelste in de series van de 100 meter vrije slag. De zwemster uit Hongkong klokte nu 51,97.