Rechter zet streep door miljardenschikking over pijnstiller OxyContin

Een federale rechter in New York heeft een miljardenschikking afgekeurd in het faillissement van medicijnfabrikant Purdue Pharma. De rechter noemt het illegaal dat de familie Sackler, die eigenaar was van het bedrijf, door de schikking niet meer persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

Purdue Pharma zette agressieve marketing in om de zware pijnstiller OxyContin aan de man te brengen en verzweeg daarbij de risico's op verslaving. Het bedrijf werd zo de aanjager van een sluimerende drugsepidemie die aan 500.000 mensen het leven kostte.

Purdue verklaarde zich bankroet nadat er honderden rechtszaken tegen het bedrijf waren aangespannen. De miljardenschikking maakte het mogelijk om de winst die nog met het medicijn wordt gemaakt in te zetten om slachtoffers te helpen. Ook zou de familie Sackler 4 miljard bijdragen, op voorwaarde dat daarmee voor hen juridisch de kous af was.

Kritiek

Hoewel veel slachtoffers en plaatselijke overheden instemden met het plan, was er ook kritiek dat de Sacklers zich niet zouden hoeven verantwoorden voor hun beleid en niet hoefden te vrezen voor het fortuin dat ze hadden verdiend aan de pijnstiller.

"Deze uitspraak heropent de ondeugdelijke schikking en dwingt de familie Sackler om de pijn en verwoesting die ze hebben veroorzaakt onder ogen te zien", stelt een justitiewoordvoerder van de staat Connecticut, die fel tegen de deal was.

Een woordvoerder van Purdue zegt juist dat door het oordeel slachtoffers langer moeten wachten op steun. Het bedrijf is van plan in beroep te gaan. Wanneer een definitief besluit valt is nog niet bekend.

Prestigeverlies

De familie Sackler heeft nog niet gereageerd op het schrappen van de schikking. Door de strijd tegen het bedrijf heeft de familie flink aan prestige ingeboet: vorige week kondigde het Metropolitan Museum of Art nog aan dat de familienaam zou verdwijnen van een gebouw. Die eer was de Sacklers toebedeeld toen de familie in de jaren 70 miljoenen schonk aan het museum in New York.

Ook andere musea hebben afstand genomen van de Sacklers, zoals het Guggenheim in New York, het Parijse Louvre en de Tate Gallery in Londen.