Wel de eerste prik(ken), maar twijfel over booster: 'Zo blijven we bezig'

Het vaccinatieprogramma voor boosterprikken is in een stroomversnelling gekomen. Alle 18-plussers hebben in januari al de kans om de prik te halen, en de tijd die tussen de laatste prik en boosterprik moet zitten, is verkort van zes naar drie maanden. Toch staat niet iedereen te springen voor een tweede of derde prik in hun arm. Dat ziet demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid ook. "We zien dat niet iedereen die booster meteen haalt, maar haal hem gewoon als je bent uitgenodigd", zei hij tijdens de coronapersconferentie dinsdag. Uit een enquête van het RIVM (afgenomen in de laatste week van november) blijkt dat 87 procent van de mensen die volledig zijn gevaccineerd, bereid is een boosterprik te nemen. Uit een ander RIVM-onderzoek blijkt dat dit bereidheidspercentage onder 70-plussers hoger ligt (ruim 90 procent) dan bij jongeren (zo'n 63 procent van de 16 tot 24-jarigen). Daarbij wordt als kanttekening geplaatst dat de ondervraagden niet geheel representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Duidelijk is dat een grote meerderheid open staat voor een boostervaccinatie. Toch ziet niet iedereen die de eerste prik(ken) heeft gehaald, óók een boosterprik zitten. Het ministerie van Volksgezondheid wil met de website overvaccineren.nl vaccin- en boostertwijfelaars overtuigen. De NOS sprak met drie boostertwijfelaars over de veelbesproken inenting.

Quote Ik heb helemaal niet getwijfeld over de eerste prikken. Maar ik voel de toegevoegde waarde iets minder bij deze boosterprikken Martijn, uit Leiden

De 42-jarige Martijn (echte naam bekend bij de redactie) uit Leiden, twijfelt of hij een boosterprik gaat nemen. Hij is twee keer gevaccineerd. "Toen mijn zoontje corona had, zijn mijn vrouw en ik allebei besmet geraakt, maar niet ziek geworden. Wij zien die blootstelling aan het virus als een mini-booster." De belangrijkste reden voor zijn twijfel is dat hij liever wacht op een update van het huidige vaccin. "Omdat we nu de omikronvariant hebben. Ik wantrouw het een beetje dat er niet sneller een nieuwer vaccin gemaakt kan worden. Ik zou zeggen: vaccineer hier de 60-plussers en doe meer moeite om landen waar nog weinig vaccinaties beschikbaar zijn, te helpen." Over de eerste prikken twijfelde hij niet. "Ik heb door mijn werk al wat kennis op dit gebied, ik heb me ingelezen en het zag er helder en duidelijk uit. Ik zie ook om me heen en in de cijfers dat het werkt. Maar ik voel de toegevoegde waarde iets minder met deze boosterprikken."

Quote Dat je min of meer wordt gedwongen vind ik geen prettig idee. Whitney Pouw, uit Deventer

"Ik heb vooral twijfels omdat ik een kinderwens heb", zegt de 30-jarige Whitney Pouw uit Deventer. "Omdat de vaccins nieuw zijn, gaan er verschillende verhalen rond. De een zegt dat ze geen kwaad kunnen, de ander zegt dat je ze absoluut niet moet nemen." Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vaccinatie geen invloed heeft op de vruchtbaarheid bij mannen of vrouwen. Ook adviseert het RIVM om zwangere vrouwen te vaccineren. In de beginfase van de vaccinatiecampagne werd geadviseerd om alleen kwetsbare zwangere vrouwen te vaccineren. Dit was het advies omdat er nog te weinig onderzoek naar gedaan was. In april besloot het RIVM na grootschalig onderzoek dit advies te wijzigen: vanaf dat moment konden zwangere vrouwen zich laten vaccineren. Toch is volgens schattingen nog steeds maar 30 tot 50 procent van de zwangere vrouwen gevaccineerd.

'Booster noodzakelijk tegen omikron' Het AstraZeneca-vaccin geeft geen bescherming tegen infectie door de omikronvariant, het Pfizer-vaccin nog een beetje. Dat heeft Jaap van Dissel, hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM, woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Een boosterprik kan de bescherming weer opwaarderen naar 75 procent. Of de bescherming van de vaccins tegen ziekenhuisopname als gevolg van een infectie met de omikronvariant ook sterk is afgenomen, is nu nog onduidelijk, al zei Van Dissel dat de eerste tekenen er niet goed uitzien. Volgens Van Dissel is boosteren daarom het belangrijkste wapen in de strijd tegen de nieuwe variant. Of genoeg mensen zich opnieuw laten prikken gaat volgens hem bepalen hoe we de komende golf doorkomen.

Omdat Pouw "haar vrijheid ook belangrijk vindt", heeft ze de eerste twee prikken wel genomen. "Nu ik straks met die twee prikken misschien niet meer volledig gevaccineerd ben, twijfel ik ook of ik daar wel goed aan gedaan heb. Je weet namelijk niet waar het ophoudt. Straks zit je op prik zes." Pouw wil pas een boosterprik als ze geen geldige QR-code meer heeft. "De komende tijd ga ik er even goed over nadenken. Dat je min of meer wordt gedwongen vind ik namelijk ook geen prettig idee."

Quote Ik vind dat de focus moet liggen op de mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Carlo, uit Almere

Carlo (echte naam bekend bij redactie), 39 jaar, uit Almere: "Ik ben niet per se tegen een derde prik. Voor risicogroepen vind ik het zelfs een goed idee. De noodzaak voor een derde vaccinatie voor mezelf zie ik alleen niet." Hij heeft al twee prikken genomen. "Als ik ziek word dan is de kans dat ik in het ziekenhuis terechtkom vrij klein. Ik vind dat de focus moet liggen op de mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad." Dat de mensen die al een prik hebben gehad, nu weer een moeten nemen, vindt hij oneerlijk. "Ik weet niet waar dit stopt. Straks komt er een vierde prik aan en daarna weer eentje. Zo blijven we bezig." Ook Carlo wil de boosterprik wél nemen als zijn QR-code straks niet meer geldig is. "Ook neem ik de prik als hij is aangepast aan de omikronvariant, dat is nu nog niet het geval." Veel farmaceuten werken nu aan aangepaste vaccins die tegen de omikronvariant werken. Het is nog niet duidelijk wanneer deze op de markt komen.