Weduwe Pinochet (98) overleden, tegenstanders vieren feest

De weduwe van de Chileense dictator Augusto Pinochet is op 98-jarige leeftijd overleden. Lucia Hiriart was ook na de val van haar man een omstreden figuur gebleven: gehaat door tegenstanders van het regime, maar door conservatieven geroemd om haar standvastigheid.

Als toegewijd echtgenote van Pinochet was Hiriart van grote invloed op de carrière van haar man. Haar biograaf stelde ooit dat Pinochet zonder haar aanmoediging in 1973 niet de coup tegen president Allende had kunnen leiden. Ze werd een van de gezichten van diens dictatuur, bekend om haar dure smaak in kleren en luxueuze inrichting van hun huizen.

Ook nadat Pinochet in 1990 was verdreven en het land probeerde het geweld te verwerken dat aan 3000 mensen het leven had gekost, bleek Hiriart achter haar man staan. Nooit liet ze enige blijk van berouw zien.

Teruggetrokken leven

Kort na de dood van haar man in 2006 werden Hiriart en andere gezinsleden veroordeeld voor miljoenenfraude en belastingontduiking, na de vondst van buitenlandse bankrekeningen. In hoger beroep werd het vonnis teruggedraaid, maar wel pakte het Chileense Hooggerechtshof onroerend goed en zo'n 1,5 miljoen in contanten af.

De laatste jaren leefde Hiriart een grotendeels teruggetrokken leven in een luxewijk in Santiago. Daar overleed ze gisteren in aanwezigheid van familie, zes dagen na haar verjaardag.

Verkiezingen

Kort na de bekendmaking van haar overlijden gingen in Santiago enkele honderden mensen de straat op om het nieuws te vieren. De voornamelijk jonge demonstranten zwaaiden met Chileense vlaggen en dronken champagne.

Het overlijden van Hiriart komt enkele dagen voor de verkiezingen in het land. Daarbij speelt het dictatoriale verleden een grote rol: de linkse kandidaat is een uitgesproken tegenstander van het oude regime, zijn rechtse opponent pleitte recentelijk juist voor strafvermindering voor medestanders van Pinochet.