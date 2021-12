Teambaas Verstappen straalt nog steeds na wereldtitel: 'Dit is pas het begin'

"Het was intens, sinds het vallen van de vlag", verzucht Verstappens teambaas Christian Horner in gesprek met de NOS. "Protesten, de uitslag, het gefeest en alles wat erbij komt kijken. Maar ik ben onwaarschijnlijk blij om te zien dat Max de beker die hij zo verdient, kan ophalen. Hij was waanzinnig goed dit jaar. Voor mij is hij een meer dan waardig wereldkampioen."

In drievoud kon Red Bull Racing de wereldtitel Formule 1 van Max Verstappen vieren. Zondagmiddag toen Verstappen als eerste over de finish reed, zondagavond toen de FIA de protesten van Mercedes had afgewezen en donderdag kon de champagne nog maar eens worden ontkurkt.

Op de blauwe loper in het Louvre: "Ik denk dat Lewis het wel een klein beetje is ontnomen, omdat de regels niet zijn nagekomen op de manier waarop ze beschreven staan in de reglementen", zegt De Vries. "In sport ga je ervan uit dat eerlijk en fair wordt gehandeld. Bij mij was er vooral veel verbazing, omdat ik niet kon begrijpen wat er gebeurde."

Het lijkt een vreemde spagaat waar De Vries zich in bevindt. Juicht hij harder voor zijn landgenoot Verstappen of directe collega Hamilton? De Vries noemt zichzelf donderdagavond in Parijs neutraal, al gaf hij vroeg in het seizoen wel toe dat zijn hart net iets sneller klopt voor Mercedes .

Diezelfde omschrijving geeft Nyck de Vries, die andere Nederlandse wereldkampioen in de autosport. De Vries won de titel in de Formule E als coureur van, uitgerekend, Mercedes.

"Bovendien: hij heeft diverse keren pech gehad. Bijvoorbeeld in Silverstone en Bakoe. Laat ik Max citeren: het is wat het is. Hij zegt dat vaak en dat is wat hier klopt."

Jean Todt, scheidend FIA-voorzitter, spreekt van loon naar werken voor Verstappen. "De beste auto was de Mercedes, de beste coureur dit jaar was Max. Hij heeft mazzel gehad in de laatste ronde, maar dat is ook waar elke coureur op focust: toeslaan, desnoods op het laatste moment."

"Laten we vooropstellen dat Max het zonder twijfel verdient. Ik ben een objectieve sportfan die graag naar onze sport kijkt. Met dat oog was ik vooral in schok en verbaasd hoe de wedstrijdleiding met deze situatie is omgegaan."

Maar vanzelfsprekend heeft Horner deze week absoluut geen reden om daarover in te zitten. Nu het beroep van Mercedes van de baan is, kan er zorgeloos feest worden gevierd. "Ik denk dat het de juiste beslissing was", aldus Horner.

We hebben elkaar tot het uiterste gedreven, verder dan we zelf voor mogelijk hadden gehouden.

Ook Todt is blij met het besluit van Mercedes niet verder te procederen. "We zijn als FIA en wedstrijdleiding niet perfect. We zijn perfectionistisch, maar we maken fouten. En we gaan ons best doen om het volgend jaar beter te doen."

"Maar vandaag moeten we feestvieren. Het is vervelend dat Wolff de achtste constructeurstitel niet komt halen, het is zo'n ongekende prestatie. Ook van Lewis, zo'n grote sportman."

Horner: "Mercedes en Hamilton waren formidabele opponenten dit jaar, we hebben elkaar tot het uiterste gedreven, verder dan we zelf voor mogelijk hadden gehouden. De sport en de fans zijn denk ik de grootste winnaars. En over 92 dagen beginnen we opnieuw. Maar nu gaan we van deze titel genieten."