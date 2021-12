Toekomst van de Oranjevrouwen: de 20 grootste talenten van Nederland

Esmee Brugts (PSV, 18 jaar) Het gemak waarmee Esmee Brugts de eredivisie instapte, is bijzonder. Meteen in haar eerste jaar bij PSV waren er doelpunten, assists en mooie acties. Dit seizoen is de druk hoger. PSV gaat door een moeilijke fase en van Brugts wordt verwacht dat ze het verschil maakt. Dat is lastig. Eén ding is zeker: ze is een van de allergrootste talenten van Nederland. Haar droom om ooit bij een grote club in het buitenland te spelen lijkt een kwestie van tijd. Brugts is dit jaar dan ook de lijstaanvoerder.

Esmee Brugts (PSV) - Pro Shots

Jill Diekman (PEC Zwolle, 18 jaar) Toen deze lijst vorig jaar uitkwam, had Jill Diekman pas net haar eredivisiedebuut gemaakt. Vanaf minuut één maakte ze indruk; de voetbalintelligentie spat ervan af bij de middenvelder van PEC. Ze heeft een zeldzame visie met de blik vooruit. Het leidde al snel tot een eerste profcontract, een basisplek en een uitverkiezing voor Oranje onder 19.

Jill Diekman in actie voor PEC Zwolle - Orange Pictures

Wieke Kaptein (FC Twente, 16 jaar) De jongste speelster op de lijst dit jaar, maar de jongste zijn is Wieke Kaptein wel gewend. Als 15-jarige speelde ze met FC Twente in de voorronde van de Champions League, nog voor ze een minuut in de Eredivisie had gespeeld. Maar van jeugdigheid is weinig te merken op het veld en Kaptein staat al regelmatig in de basis. Twente-fans hebben de middenvelder alvast gebombardeerd tot de toekomstige spelverdeler van Oranje. Ze zouden best eens gelijk kunnen hebben.

Wieke Kaptein in het shirt van FC Twente - Orange Pictures

Samantha van Diemen (Feyenoord, 19 jaar) Wat een maanden heeft Samantha van Diemen achter de rug. Overstappen van Ajax naar Feyenoord, de club die de grote verrassing van de eerste seizoenshelft zou blijken. Daar één van de drijvende krachten worden achter het succes en opeens - tot je eigen verbazing - op mogen draven bij het grote Oranje. Daar speelde Van Diemen meteen negentig minuten bij haar debuut tegen Japan, al moest de centrale verdediger dat wel doen als rechtsback.

Samantha van Diemen (Feyenoord) - Pro Shots

Isa Kardinaal (Ajax, 16 jaar) Pas 16 jaar en daarmee voor het eerst, maar waarschijnlijk niet voor het laatst op deze lijst. Isa Kardinaal maakte vorige maand - volgens de Ajax-traditie - haar debuut op jonge leeftijd en werd meteen vrouw van de wedstrijd. De centrale verdediger wordt gezien als een groot talent met goed inzicht, snelheid en een prima pass in de benen. In de gaten houden dus, deze Isa Kardinaal.

Isa Kardinaal in actie tegen Excelsior - Pro Shots

Ella Peddemors (FC Twente, 19 jaar) Veel hebben we helaas niet gezien van Ella Peddemors in 2021. Het jaar stond in het teken van revalidatie nadat ze een jaar geleden haar kruisband afscheurde op een training. Dat deed ze onder anderen samen met clubgenoot Vaclav Cerny, die in hetzelfde schuitje zat. Maar: Peddemors is terug. Haar eerste basisplaats (op haar geliefde middenveld) leverde deze maand meteen een doelpunt op tegen ADO.

Ella Peddemors (FC Twente) - Orange Pictures

Liz Rijsbergen (ADO Den Haag, 19 jaar) Liz Rijsbergen is een publiekstrekker, een buitenspeler die vorig seizoen uit het niets een smaakmaker in de eredivisie werd. Dit seizoen is zowel Rijsbergen als haar club iets wisselvalliger. Dat is ook niet zo gek op deze leeftijd. Maar Rijsbergen blijft haar minuten maken, ook bij Jong Oranje, en heeft de smaak opeens weer te pakken: ze maakte vier belangrijke doelpunten voor ADO in de afgelopen drie wedstrijden. Dat smaakt naar meer de komende maanden.

Liz Rijsbergen tijdens een wedstrijd van ADO Den Haag in de beker - Orange Pictures

llham Abali (ADO Den Haag, 19 jaar) Een dilemma voor de maker van deze lijst: zet je iemand in een top 20 als ze al bijna twee jaar niet in actie is gekomen? Het antwoord zie je hier. Twee jaar zonder wedstrijden is ontzettend lang, zeker op deze leeftijd. Maar buiten kijf staat dat Abali talent heeft, dus ook met die tegenslag kan ze er komen. Hopelijk zien we haar snel weer terug op het middenveld in Den Haag en in een Oranje-shirt.

Ilham Abali (ADO Den Haag) - Pro Shots

Iris Stiekema (Ajax, 19 jaar) Vorig jaar stond hier: op de Toekomst zingt rond hoe talentvol Iris Stiekema is. Niet veel later maakte ze haar debuut in Ajax 1. Helaas zit het fysiek niet mee voor de middenvelder en moeten we daardoor nog even wachten op haar echte doorbraak. Dat Ajax ondanks die tegenslag vertrouwen heeft in haar kunnen bleek wel toen ze dit jaar een contract tekende tot 2024. En waarom zouden ze ook niet? Ze is intelligent op het veld, technisch en kiest goed positie.

Iris Stiekema in actie tegen VV Alkmaar - Orange Pictures

Lisan Alkemade (PSV, 19 jaar) De aanhouder wint, moet Lisan Alkemade hebben gedacht toen ze deze zomer in Eindhoven bijtekende tot 2023. Ze had toen pas net haar debuut gemaakt voor PSV - als doelvrouw is het nu eenmaal lastiger je minuten mee te pikken dan als veldspeler. Als tweede keuze achter Sari van Veenendaal mocht ze dit seizoen wel een aantal wedstrijden keepen, maar de echte sprong in het diepe hebben we nog niet gezien. Hopelijk zien we haar in de toekomst vaker op het hoogste niveau in actie.

Lisan Alkemade tijdens een warming-up van PSV in de eredivisie - Orange Pictures

Romeé van de Lavoir (Feyenoord, 18 jaar) Feyenoord maakt indruk en daarbij vallen steeds drie namen. Samantha van Diemen (ook in deze lijst), keeper Jacintha Weimar en de veel onbekendere Romeé van de Lavoir. Ze komt uit de eigen jeugdopleiding en werd direct publiekslieveling toen ze bij het thuisdebuut op Varkenoord twee doelpunten maakte tegen sc Heerenveen. Als beloning voor haar goede seizoen mocht ze vorige maand haar debuut maken in Jong Oranje.

Romeé van de Lavoir (Feyenoord) - Pro Shots

Emmeke Henschen (VV Alkmaar, 18 jaar) VV Alkmaar ziet zichzelf graag als opleidingsclub, de eerste fase in een carrière waarna er stappen richting de top worden genomen. Zo ging het bijvoorbeeld met Katja Snoeijs. Emmeke Henschen zou zo maar het nieuwste voorbeeld kunnen zijn van dit beleid. Zelf vindt ze dat ze nog wat aanweziger zou mogen zijn op het middenveld, maar haar trainer denkt dat ze het ver kan schoppen. Bovendien: aanvoerder van je club en van Oranje onder 19 ben je niet voor niets.

Emmeke Henschen in de wedstrijd tegen Feyenoord - Orange Pictures

Danique Noordman (PEC Zwolle, 17 jaar) Het middenveld van PEC zit vol talent en kwaliteit, ondanks een gemiddelde leeftijd van iets minder dan 18 jaar. Daarom staat Danique Noordman, net als Jill Diekman, in deze lijst. 17 jaar pas en toch al met anderhalf jaar eredivisie-ervaring en een basisplek. Eerder dit jaar tekende ze voor drie seizoenen in Zwolle. Het was voor het eerst dat de club zo'n lang contract liet ondertekenen en zegt alles over het vertrouwen dat PEC heeft in Noordman.

Danique Noordman voor een wedstrijd van PEC Zwolle - Orange Pictures

Nikita Tromp (Ajax, 19 jaar) Daar stond ze dan, op de voorpagina van de Spaanse krant Mundo Deportivo tussen de wereldsterren. Uitgeroepen tot grootste talent van Europa. Een enorm compliment voor de spits die vooral in een Oranje-shirt aan de lopende band scoort. Maar ook een reminder: dit worden de jaren van de waarheid voor Tromp. Een basisplek bij Ajax en indruk maken in de Eredivisie moeten de volgende stappen zijn.

Nikita Tromp maakte een hattrick tegen Excelsior - Orange Pictures

Marit Auée (PEC Zwolle, 19 jaar) De eerste helft van dit jaar was Marit Auée nog ver weg van de Eredivisie. Ze besloot een jaar in het Amerikaanse Dallas te studeren en voetballen. Met die ervaring op zak, keerde de verdediger afgelopen zomer terug bij haar oude club in Zwolle. Daar is ze vaste waarde in een team dat barst van het jonge talent (zoals te zien is in deze lijst). Auée verdedigt goed, heeft overzicht en speelt met rust aan de bal.

Marit Auée tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord - Orange Pictures

Regina van Eijk (Ajax, 19 jaar) Aan het seizoen beginnen als derde keeper en opeens een basisplek hebben: Regina van Eijk zal het niet hebben durven dromen. Maar Lize Kop kreeg een hersenschudding, Isa Pothof viel tegen en daar stond van Eijk dan in het doel van Ajax. In oktober maakte ze haar debuut, sindsdien speelde ze elke wedstrijd met gemiddeld één tegendoelpunt per keer. Niet verkeerd voor een derde keeper.

Keepster Regina van Eijk (Ajax) - Pro Shots

Maxime Snellenberg (PSV, 18 jaar) Vorig jaar de jongste speelster op de lijst. Sinds haar debuut tegen FC Barcelona tekende ze een contract voor drie jaar bij PSV en zagen we haar dit seizoen voornamelijk door invalbeurten in actie. In de jeugd was ze nog als doelvrouw en verdediger actief, maar inmiddels staat ze vooral voorin op het veld.

Maxime Snellenberg in actie tegen Feyenoord - Orange Pictures

Dana Foederer (sc Heerenveen, 19 jaar) "Van op de bank zitten word ik niet gelukkig" zei Dana Foederer en dat was helaas wel wat ze voornamelijk deed bij PSV, de club die haar hart heeft. Daarom draagt de middenvelder sinds deze zomer het Friese shirt met de rode pompeblêden. Over speeltijd heeft ze sindsdien niet te klagen en ze is een centraal aanspeelpunt van Heerenveen geworden.

Dana Foederer in de wedstrijd tegen Ajax - Orange Pictures

Senna Koeleman (PSV, 18 jaar) Een speelster die bij amateurclub Saestum uit Zeist heeft gevoetbald. Dan is het niet zo gek dat je op deze lijst terecht komt. Ook Sari van Veenendaal, Shanice van de Sanden en Anouk Hoogendijk komen er vandaan. Koeleman staat nog aan het begin van haar carrière. Ze maakte in april haar debuut bij PSV en speelt ook bij Oranje onder 19 jaar.

Senna Koeleman in Oranje onder 19 - Orange Pictures

Nikée van Dijk (sc Heerenveen, 18 jaar) De vrouwen van sc Heerenveen hebben een lastig seizoen, maar talent is er zeker. Nikée van Dijk was vorig seizoen nog goed voor zeven doelpunten. Zelf noemt ze haar scorend vermogen ook een sterk punt. Helaas staat de teller halverwege dit voetbaljaar nog op nul. Maar Van Dijk blijft haar minuten maken op de flanken in Friesland en kijkt naar Lionel Messi als grote voorbeeld.