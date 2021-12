Twee zendmasten langs A50 in brand gestoken

Weggebruikers lichtten even na 02.00 uur de brandweer in dat de mast in Loenen in brand stond. Daar zou iemand de mast zijn binnengedrongen door een buis door te zagen en vervolgens van onderen het vuur hebben aangestoken. De brandweer wist te voorkomen dat de brand de bovenkant van de mast bereikte.

Langs de A50 ten zuiden van Apeldoorn zijn vannacht twee zendmasten in brand gestoken. Ze staan in Beekbergen en Loenen, op korte afstand van elkaar.

Een paar kilometer verderop, in Beekbergen, bleek ook een brand te woeden. Hier stond wel de hele mast in brand. Vanaf een hoogwerker bluste de brandweer het vuur. De politie onderzoekt of er sprake is van dezelfde dader of daders.