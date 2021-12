Aantal seksbedrijven in Nederland flink afgenomen

Sinds de legalisering van prostitutie in Nederland ruim twintig jaar geleden is het aantal seksbedrijven flink teruggelopen. Het KRO-NCRV-onderzoeksplatform Pointer heeft uitgezocht dat van de 1350 geregistreerde bedrijven er nog zo'n 250 over zijn. Het kost steeds meer exploitanten moeite om aan een vergunning te komen. Veel bedrijven geven de moed daarom op, zegt de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER).

Pointer vroeg bij gemeenten cijfers op van het aantal seksbedrijven en legde die voor aan de brancheverenging. Die bevestigde het aantal.

Aandacht voor mensenhandel

In 2000 werd het bordeelverbod opgeheven en werden gemeenten verantwoordelijk voor het prostitutiebeleid. In de praktijk blijkt dat zij voorzichtig zijn met het verlenen van vergunningen vanwege de toenemende aandacht voor mensenhandel en uitbuiting.

"Gemeenten hadden vroeger wel vier tot vijf vergunningen voor seksbedrijven", weet criminoloog Rodney Haan. Hij is verbonden aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat gemeenten adviseert. "Het aantal vergunningen is flink afgenomen en soms is het helemaal niet meer mogelijk om een seksbedrijf op te starten."