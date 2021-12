Brand in Japanse stad Osaka: vrees voor 27 doden

Een brand in de Japanse stad Osaka heeft vermoedelijk aan 27 mensen het leven gekost. De brand woedde in een gebouw van acht verdiepingen in het centrum van de miljoenenstad.

Het vuur brak uit op de vierde verdieping, waar een psychiatrische kliniek is gevestigd. De brand was hevig maar kort: binnen een half uur had de brandweer de brand geblust.

Volgens de brandweer werden 27 slachtoffers aangetroffen die geen teken meer van leven vertoonden. Er wordt van uitgegaan dat zij zijn overleden.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens het Japanse persbureau Kyodo wordt brandstichting vermoed.