Brand in Japanse stad Osaka: 24 doden

Een brand in de Japanse stad Osaka heeft aan 24 mensen het leven gekost. De brand woedde in een gebouw van acht verdiepingen in het centrum van de miljoenenstad.

In eerste instantie was er sprake van 27 doden, maar drie slachtoffers zijn met succes gereanimeerd. Volgens een ziekenhuis zijn de meeste slachtoffers gestikt in de rook.

Het vuur ontstond op de vierde verdieping, waar een psychiatrische kliniek is gevestigd. De politie gaat uit van brandstichting.

Er wordt gezocht naar een man van in de 60 jaar oud. Hij zat in de kliniek met een papieren tas waaruit een vloeistof lekte, zeggen meerdere getuigen. De brand brak uit kort nadat de man daar was gezien. Mogelijk is hij een van de slachtoffers, maar dat is niet zeker.

Bekijk hier beelden uit Osaka: