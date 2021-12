Britse media: Johnson was ook op tuinfeestje

Er is opnieuw een bericht opgedoken over een overtreding door de Britse premier Johnson van de coronaregels. Volgens de kranten The Guardian en The Independent was hij in mei vorig jaar bij een feestje in de tuin van zijn ambtswoning.

Ongeveer twintig mensen zouden na een persconferentie van de regering in de tuin zijn bijeengekomen voor pizza's en drank. Johnson zelf bleef ongeveer een kwartier, schrijft The Guardian. Hij zou de aanwezigen hebben verteld dat ze wel een drankje hadden verdiend voor hun inzet om de pandemie te bestrijden. Het feestje duurde volgens de kranten tot laat in de avond.

De coronaregels in die tijd schreven voor dat slechts twee mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar mochten komen. Op de persconferentie voorafgaand aan de bijeenkomst in de tuin had toenmalig minister Hancock van Volksgezondheid de bevolking opgeroepen om zich aan de regels te houden. Ook Hancock was na de persconferentie in de tuin.

'Korte nabespreking'

In een reactie zegt een woordvoerder van premier Johnson dat het ging om een korte nabespreking van de persconferentie. De tuin van 10 Downing Street werd volgens de woordvoerder geregeld gebruikt voor dergelijk overleg.

De afgelopen tijd waren er meer berichten over overtredingen van de coronaregels door Johnson en zijn medewerkers. Zo zou het vorig jaar meerdere keren fout zijn gegaan bij kerstfeestjes.