Economie Afghanistan is ingestort, en dus lijdt bijna iedereen honger

De economie van Afghanistan staat aan de rand van de afgrond. Toen de Taliban er in augustus de macht grepen, werd vrijwel alle ontwikkelingshulp stopgezet, en ruim 9 miljard dollar aan internationale banktegoeden werd bevroren. Zo'n 98 procent van Afghanen eet te weinig, zo waarschuwt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN. In een buitenwijk van Kabul wordt door het WFP voedsel uitgedeeld. Een zak bloem, een zak linzen, een fles olie en zout. Een lange man van een jaar of 50 wankelt, leunt tegen de muur en grijpt naar zijn hoofd. "Ik voel me niet goed", zegt hij, en stelt zich voor als Ghulam Muhauddin. Al gauw komt zijn hele verhaal eruit. "Ik was helikopterpiloot, en werkte daarna voor het presidentiële paleis." Op zijn telefoon laat hij oude foto's en afbeeldingen van pasjes en certificaten zien. "Mijn dochter was journalist en mijn vrouw lerares. We zijn nu allemaal werkloos." Elke dag vragen om hulp Een oudere vrouw zwaait ondertussen woedend met een pasje. De medewerkster bij de deur probeert haar te kalmeren, maar het lukt niet. De vrouw duwt de medewerkster bijna omver en blijft roepen, totdat er twee gewapende Talibs bij worden gehaald. "Ze zegt dat ze een weduwe is, en dat zij ook voedselhulp nodig heeft", zegt coördinator van de distributie, Mustafa Aidery. "Ze staat niet op de lijst. Zij denkt daarom dat er gesjoemeld is met die lijst. Maar we hebben gewoon niet genoeg." Hij legt uit dat er in die buurt zo'n 8000 gezinnen geselecteerd mochten worden. Dat is gedaan door van deur tot deur te gaan. "Maar er zijn veel meer arme gezinnen dan dat. Iedereen is zijn werk kwijt. Dus ze komen hier elke dag om te vragen om hulp, en eten."

Tot de Taliban op 15 augustus de macht overnamen, functioneerde ongeveer 80 procent van de Afghaanse economie met buitenlands hulpgeld dat er nu niet meer is. Vanwege sancties tegen het Taliban-regime zijn tegoeden op buitenlandse banken bevroren, internationale transacties onmogelijk en donoren zijn huiverig. Het gevolg is dat vrijwel elke Afghaan fors minder of zelfs geen inkomsten meer heeft. Mensen die veel geld op de bank hebben, kunnen er niet bij. "Ik mag maximaal 5000 Afghani (40 euro) per dag opnemen", zegt een man die in een lange rij voor de pinautomaat staat. "Ik kom elke dag. Ik heb een familie van twaalf mensen die afhankelijk zijn van mijn inkomen." Doordat er minder geld in omloop is, hebben ondernemers ook minder klanten. Ondertussen stijgen de prijzen van voedsel en brandstoffen.

Quote Humanitaire steun zou aan iedereen moeten verstrekt, en gescheiden moeten worden van politiek Necephor Mghendi, Rode Kruis