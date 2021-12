Congres VS keurt strengere importregels uit Xinjiang goed

Het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de import uit de Chinese regio Xinjiang voor een groot deel aan banden legt. De wet moet voorkomen dat Amerikaanse bedrijven gebruikmaken van producten die tot stand zijn gekomen door dwangarbeid door Oeigoeren.

Eerder deze week stemde het Huis van Afgevaardigden al in met het wetsvoorstel, nu heeft ook de Senaat dat gedaan. De wet gaat nu naar president Biden. Die heeft al gezegd dat hij zijn handtekening zal zetten.

Genocide

De Verenigde Staten staan al langer op het standpunt dat China genocide pleegt tegen de Oeigoerse minderheid in Xinjiang. Bovendien zouden veel geëxporteerde producten het gevolg zijn van dwangarbeid. Het gaat onder meer om katoen, handschoenen en silicone producten.

Over het wetsvoorstel is maanden onderhandeld. De Republikeinen verweten de Democraten dat ze geen strengere regels wilden invoeren omdat die de duurzaamheidsplannen van president Biden in de weg zouden staan. Veel grondstoffen voor zonnepanelen komen uit Xinjiang.

Bewijs leveren

Van een algeheel importverbod is in het uiteindelijke wetsvoorstel geen sprake. Wel staat erin dat Amerikaanse bedrijven die producten willen importeren uit Xinjiang moeten bewijzen dat die goederen niet voortkomen uit dwangarbeid.

China heeft zover bekend nog niet gereageerd op het Amerikaanse besluit. Het land heeft altijd ontkend dat in Xinjiang sprake is van misstanden. Het beleid daar is volgens China nodig om terrorisme te bestrijden.