Anderson verslaat Lewis in duel der oud-wereldkampioenen, ook Meulenkamp door

Vijf jaar geleden was het de WK-finale, dit keer troffen Gary Anderson en Adrian Lewis elkaar al in de tweede ronde in het Londense Alexandra Palace. Daarin was Anderson met 3-1 te sterk voor de Engelsman.

Ron Meulenkamp speelde eerder op de avond nog een wedstrijd in de eerste ronde van de wereldkampioenschappen. Hij won met 3-0 van Lisa Ashton.

Anderson zet aan en wint eenvoudig

De twee oud-winnaars van het WK maakten er een spannende eerste set van, met uiteindelijk Lewis als winnaar. De 36-jarige Engelsman pakte de set in de vijfde legs, maar Anderson antwoorde door de tweede set met 3-0 te winnen.

Ook in de derde set toonde Anderson zich de sterkste, door na twee keer Lewis te hebben gebroken de set uit te gooien met twintig, dubbel achttien en nogmaals dubbel achttien, een score van 92.

Lewis was niet bij machte Anderson bij te houden en keek in de vierde set al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Twee relatief eenvoudige kansen om in de wedstrijd te blijven werden gemist door de wereldkampioen van 2011 en 2012, waarna Anderson (in 2015 en 2016 's werelds beste) de wedstrijd besliste.