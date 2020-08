Kopmanschap Giro schrale troost Kruijswijk: 'Ploeg kan Tour écht winnen'

Een schrale troost voor Kruijswijk wellicht is dat hij nu het kopmanschap van de Giro d'Italia (die op 3 oktober begint) toebedeeld krijgt. "We gaan een ploeg rondom hem bouwen", zegt ploegleider Merijn Zeeman.

"De Tour was mijn absolute hoofddoel dit jaar, zeker ook vanwege de sterkte van de ploeg. Ik was echt goed op weg", aldus de 33-jarige Kruijswijk. Jumbo-Visma domineert vooralsnog dit wielerjaar met zeges in Strade Bianche en Milaan-Sanremo (beide keren Wout van Aert) en in drie ritten van de Dauphiné.

De nummer drie van de Tour van vorig jaar zou bij het sterke Nederlandse Jumbo-Visma op 29 augustus in Nice starten als een van de kopmannen. Samen met Primoz Roglic en Tom Dumoulin zou hij een gooi doen naar de gele trui. Een valpartij in de Dauphiné , afgelopen zaterdag, heeft echter een einde gemaakt aan de ambities.

Kruijswijk zou aanvankelijk, na Frankrijk, op 20 oktober starten in de Vuelta a España, maar Jumbo-Visma wil hem, nu de zaken anders liggen, liever eerder in een grote ronde hebben om nog te kunnen profiteren van de opgebouwde conditie. Een vorm die hij eigenlijk in de Tour had willen etaleren.

Zeeman: "Dylan Groenewegen zou voor ons de Giro doen, maar zoals bekend gaat dat niet door (hij veroorzaakte de crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen en rijdt voorlopig geen wedstrijden, red.). Daardoor was er qua strategie veel mogelijk in de Giro."

Een uitkomst voor Kruijswijk. "Ik ga kijken wat ik daar kan uithalen. Hopelijk lig ik niet al te lang stil, dan kan ik mijn conditie doortrekken en in topvorm aan de Giro starten."

Arm hing los aan het lichaam

Maar eerst moet Kruijswijk goed herstellen van zijn verwondingen. En dat zijn er nogal wat. "Er zit een scheurtje in mijn schouderkop en ik zit onder de schaafwonden. Ik voelde ook gelijk dat mijn arm uit de kom was, die hing los aan mijn lichaam. Dat was schrikken."