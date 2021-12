Formatie nieuw kabinet van start: Rutte bespreekt 'de poppetjes'

VVD-leider Rutte is door de Tweede Kamer benoemd als formateur voor een nieuw kabinet. Na een formatiedebat steunde een meerderheid zijn benoeming, zodat hij op zoek kan gaan naar een nieuwe kabinetsploeg. Naar verwachting zal die in januari op het bordes staan bij de koning. Vandaag ontvangt Rutte Sophie Hermans (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (CU), met wie hij deze week het coalitieakkoord sloot. Ze zullen namen uitwisselen van mensen die minister of staatssecretaris kunnen worden. Aansluitend is er 's middags een persconferentie over de werkwijze van Rutte. Vanaf 3 januari spreekt Rutte de kandidaten, die tegen die tijd zijn doorgelicht door de inlichtingendienst AIVD. De benoeming van Rutte tot formateur volgt op het Kamerdebat over het coalitieakkoord dat deze week werd gepresenteerd. Daar deden ook de informateurs Remkes en Koolmees aan mee. Veel partijen hadden lof voor het harde werk van de informateurs, maar er klonk ook veel kritiek op allerlei punten van de inhoud van het akkoord. Discussie over de zorgkosten Vooral tegen de zorgplannen van de coalitie hebben veel oppositiepartijen bezwaar. Ze leggen die plannen uit als een structurele bezuiniging van ongeveer 5 miljard, die ze juist in coronatijd niet te verantwoorden vinden. Coalitiepartij de ChristenUnie vindt op zijn beurt de plannen te makkelijk worden weggezet als bezuiniging. Met name de PVV, SP, PvdA en GroenLinks willen dat de zorgplannen anders worden ingevuld en GroenLinks-leider Klaver vindt het niet getuigen van een nieuwe bestuurscultuur dat de plannen ook al financieel vastliggen. "U denkt gewoon door te gaan op de oude manier. Als u echt wil samenwerken, moet u daar de ruimte voor bieden, want dit is zoals iedere coalitie tot nu toe heeft gewerkt", aldus Klaver. Rutte waarschuwt juist voor een "koekoeksjong dat andere uitgaven het nest uit duwt". Eerder kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met een vergelijkbare waarschuwing.

Zorgkosten Zonder politieke maatregelen stijgen de zorgkosten de komende jaren van bijna 89 miljard euro in 2022 naar 95 miljard euro in 2026. Dat komt door vergrijzing en duurdere zorginnovaties. De coalitiepartijen willen die groei afremmen, met uiteindelijk 4,5 miljard euro per jaar minder uitgaven in 2052. In 2026 moet er 782 miljoen euro minder aan zorg worden uitgegeven. De bedoeling is dat de kosten in dat jaar op 94,5 miljard euro uitkomen in plaats van op 95,3 miljard euro.

Een ander punt van kritiek van de oppositie was dat niet in detail is vastgelegd waar de vele miljarden die de coalitie beschikbaar wil maken heengaan. Ploumen (PvdA) en Klaver willen dat er voorafgaand aan de presentatie van het regeerakkoord "afrekenbare doelen" worden gesteld. Van der Staaij (SGP), die - Rutte imiterend - zei dat "er met miljarden wordt gestrooid alsof het niks is", sluit zich aan bij de oproep om doorrekeningen van de planbureaus. Van der Staaij imiteert een verontwaardigde Rutte:

Van der Staaij (SGP) valt Rutte aan op financiële degelijkheid - NOS

Verder besprak de Kamer in het debat de ongewenstverklaring van mensen die illegaal in Nederland zijn. Een deel van de oppositie legt de beoogde uitbreiding van die ongewenstverklaring uit als een strafbaarstelling voor illegaliteit, iets waar juist coalitiepartij D66 zich in het verleden fel heeft verzet. Kaag verdedigde zich met de uitleg dat dit geen generieke strafbaarstelling van illegaliteit is, maar het sluitstuk van een langer proces.

Strafbaarheid van illegaliteit In het coalitieakkoord staat dat mensen die illegaal in Nederland verblijven eerder een zogenoemde ongewenstverklaring krijgen. In Nederland zijn of komen is dan strafbaar. Die ongewenstverklaring bestaat al en wordt gegeven aan mensen die geen verblijfsvergunning hebben en zijn veroordeeld voor een ernstig strafbaar feit (in of buiten Nederland), een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid of meerdere malen de Vreemdelingenwet hebben overtreden. De coalitie wil dit uitbreiden. Ook mensen die illegaal in Nederland verblijven, niet meewerken aan terugkeer naar hun land en overlast veroorzaken, krijgen zo'n ongewenstverklaring. Hoe dit juridisch geregeld gaat worden is nog niet duidelijk.