Staatssecretaris gaat 70 schrijnende gevallen toeslagenaffaire met voorrang helpen

Een groep van zeventig ouders met grote financiële problemen door de affaire met de kinderopvangtoeslag wordt met voorrang geholpen. Zij moeten zo snel mogelijk een compensatie krijgen, zei staatssecretaris Van Huffelen in een debat in de Tweede Kamer. De aanwezige Kamerleden hadden veel vragen bij het genoemde getal.

"Het kan toch niet waar zijn dat maar zeventig mensen zwaar in de problemen zitten", vroeg PvdA'er Nijboer. "Dat is niet mijn waarneming. Volgens mij zijn het er honderden, misschien wel duizenden."

Trouw en RTL meldden vanmorgen dat er 400 tot 500 'schrijnende gevallen' zijn onder de gedupeerde ouders. Van Huffelen zei dat deze schatting inderdaad is gemaakt, maar dat er op dit moment maar zeventig mensen echt in beeld zijn. Dat zijn mensen die zelf hebben aangegeven dat ze ernstige financiële problemen hebben. Daar wordt nu snel mee begonnen.

Harde kritiek

De staatssecretaris kreeg harde kritiek. Alle aanwezige partijen vinden dat het te lang duurt voordat de gedupeerde ouders duidelijkheid krijgen. Van de ruim 26.000 ouders die ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur, zijn nu 108 mensen geholpen. Daar zaten nog geen schrijnende gevallen bij.

SP'er Leijten vindt het "onacceptabel" dat de zogenoemde hersteloperatie, die in juli is begonnen, zo traag op gang komt. Het Kamerlid, dat de zaak een jaar geleden aan het rollen bracht, deed het voorstel om haar in te zetten. "Geef mij tien van uw beste ambtenaren, tien zaakbehandelaars en tien ouders en laat mij het op mijn manier regelen."

CDA-Kamerlid Omtzigt, die de kar steeds samen met Leijten heeft getrokken, vindt het schandalig dat de staatssecretaris nog geen planning heeft. Die komt binnen een maand, zei Van Huffelen. Maar Omtzigt wil nu al weten hoeveel ouders dit jaar nog kunnen rekenen op compensatie. "Er zijn honderden miljoenen uitgetrokken. Dat moet je als belastingplichtige eens proberen, dat je zegt: ik heb geen planning."

Complexe operatie

Dinsdag meldde de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer dat de compensatie van ouders langer gaat duren dan gedacht. Sommige ouders zijn pas volgend jaar aan de beurt. "We zijn ontzettend hard aan het werk", verzekerde Van Huffelen vanmiddag voor de Tweede Kamer. Maar de operatie is volgens haar "buitengewoon complex". "We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk te helpen."

Op Het Plein had zich een groep gedupeerde ouders verzameld. Vanwege corona waren zij niet welkom op de publieke tribune van de Tweede Kamer om het debat te volgen. Sommigen zeiden al voor de zesde of zevende keer in een jaar naar Den Haag te zijn afgereisd. Ze vinden dat het te lang duurt voordat zij gecompenseerd worden.

"Ik zwem nog steeds in de fraudewereld", zei een van hen. "Wanneer krijg ik eindelijk waar ik recht op heb?" Een andere moeder wees erop dat als de overheid niet snel iets doet aan de "armoedeval" waarin de ouders door hun financiële problemen terecht zijn gekomen, het de staat uiteindelijk alleen maar meer geld kost.