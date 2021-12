Negen aankomsten bergop in Vuelta 2022, die in Nederland van start gaat

De 77ste editie van de Vuelta a Espaรฑa wordt er een waarin de klimmers hun hart kunnen ophalen. Negen keer wordt er bergop gefinisht. De sprinters krijgen waarschijnlijk zes kansen in de komende Ronde van Spanje, die op Nederlandse bodem begint. Het parcours van de etappes in Nederland werd al eerder dit jaar bekendgemaakt. De Ronde van Spanje begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit van 23,3 kilometer door Utrecht. De renners starten en finishen op het Jaarbeursplein. De tweede etappe gaat van start in Den Bosch en finisht 175,1 kilometer later in Utrecht, onderweg wordt onder meer de Utrechtse Heuvelrug aangedaan. Een dag later ligt de start in Breda en na 193,2 kilometer koers finishen de renners daar ook weer. Bekijk in de carrousel het parcours van de Nederlandse etappes:

"Utrecht heeft enige ervaring", sprak Klaas Verschure als vertegenwoordiger van het organisatiecomitรฉ tijdens de presentatie van het etappeschema. "Eerder ontvingen wij de Giro d'Italia (2010) en de Tour de France (2015). Met de komst van La Vuelta zijn wij straks de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft ontvangen." De Vuelta-karavaan vervolgt na de eerste rustdag, na drie koersdagen in Nederland, zijn route in Noord-Spanje. Direct moet er dan geklommen worden, de eerste etappe met een aankomst bergop staat op de zesde dag gepland. 9 finishes bergop In totaal staan er zeven echte bergetappes en vier heuveletappes op het programma. De finishlijn is liefst negen keer bovenop een berg getrokken. Zes keer rijden de renners over een relatief vlak parcours en liggen er aan de finish kansen voor sprinters.

Naast de ploegentijdrit is er ook een individuele race tegen de klok. De individuele tijdrit staat direct na de tweede rustdag gepland en gaat over een overwegend vlak parcours van 31,1 kilometer. De Ronde van Spanje eindigt op 11 september in de straten van Madrid. De afgelopen drie edities werd Primoz Roglic daar gehuldigd als winnaar. De laatste Nederlander die de Spaanse grote ronde op zijn naam schreef was Joop Zoetemelk in 1979. Nederlands tintje De bekendmaking van het etappeschema had al bij de opening een Nederlands tintje. De dansers die de presentatie inluidden deden dat met schilderijen van Vincent van Gogh op de achtergrond. Als slotstuk werd ook nog de beeltenis van de Nederlandse schilder getoond.