Mogelijk honderden zelfdodingen in VS voorkomen dankzij nummer van rapper

Een nummer van de Amerikaanse rapper Logic heeft mogelijk voorkomen dat honderden mensen een einde aan hun leven maakten, blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The British Medical Journal (BMJ).

Het lied heet 1-800-273-8255, het telefoonnummer van de Amerikaanse zelfmoordpreventielijn. Dat nummer is te vergelijken met het Nederlandse 113. Het lied, dat gaat over zelfdoding en depressie, maar hoopvol eindigt, is meer dan 400 miljoen keer afgespeeld op YouTube sinds het uitkwam in 2017.

Beluister hier het nummer: