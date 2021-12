Feestje Amalia: 'Knalfeest kon niet, dus ze hebben gedacht: wat kan er wel?'

Want het is niet voor het eerst dat de koninklijke familie in opspraak komt in de coronacrisis. Vorig jaar zomer hield het koningspaar geen afstand van een restauranteigenaar met wie ze op de foto gingen tijdens een vakantie in Griekenland. "In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet," zei het koningspaar in reactie op de ophef toen.

De populariteit van het koningshuis was al gedaald, en had juist weer een boost gekregen door Amalia's achttiende verjaardag. "Dan is dit onhandig", zegt Trehy. "Er zullen echt veel mensen zijn die denken: daar gaan ze weer." Ze wijst ook op de voorbeeldfunctie van de koninklijke familie. In Noorwegen is om die reden de viering van de achttiende verjaardag van prinses Ingrid Alexandra uitgesteld.

Marcella ziet in de reacties onder fans van het koningshuis dat daar ook wel begrip voor is. "Veel mensen vinden de kritiek een beetje gezeur. Het was buiten, ze waren allemaal gevaccineerd en getest, en, zeggen ze, zijn we niet allemaal een beetje creatief met de regels? Maar er zijn tegelijkertijd ook jongeren die 18 worden die géén feestje hebben."

Gerard Aalders, schrijver van het kritische Oranje Zwartboek, vraagt zich af of de koninklijke familie wel goed nadenkt over dit soort beslissingen. "Het lijkt erop dat de sociale antenne niet al te goed is afgesteld. Je kunt je afvragen of dat aan de adviezen ligt die de koning krijgt, of dat hij die adviezen in de wind slaat."

Nieuw is dit soort commotie trouwens niet, zegt Aalders. Ook ver voor corona namen de Oranjes wel eens omstreden beslissingen. Hij denkt aan een skivakantie in Lech van toenmalig koningin Beatrix in 2000. Toen was de controversiële rechts-populistische politicus Jörg Haider net in de Oostenrijkse regering gekomen ondanks veel protest, ook in Nederland. Vooral oppositiepartijen waren niet gelukkig met de skivakantie. "Maar ze ging gewoon. Want het was privé, iets waar de Oranjes vaker mee schermen", stelt Aalders. "Ze kunnen doen wat ze willen. Dat is eigenlijk nog steeds zo, en het verbaast me soms wel."