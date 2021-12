'Twee doden in woning Assen zijn omgebracht door ex'

De politie heeft gistermiddag in een woning in Assen twee doden gevonden. Het gaat om een 36-jarige bewoonster en een 39-jarige man uit Assen. Bronnen zeggen tegen RTV Drenthe dat de twee om het leven zijn gebracht door een ex-vriend van de vrouw.

De politie vond de lichamen na een melding. RTV Drenthe schrijft dat de slachtoffers met messteken om het leven zijn gebracht. De vrouw zou al langere tijd zijn lastiggevallen door haar ex. De man zou de boel kort en klein hebben geslagen en zou haar hebben gestalkt. De 36-jarige vrouw zou hun relatie hebben beëindigd omdat sprake was van huiselijk geweld.

Brandstichting

De politie wil niks over de zaak kwijt. Het is dus nog niet duidelijk wat er is gebeurd en wat de relatie was tussen de twee slachtoffers. "Het onderzoek is nog volop gaande", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep.

Gisteravond ging ook een chalet in Assen in vlammen op. Bronnen zeggen tegen RTV Drenthe dat die van de ex van het slachtoffer is.

De politie liet later alleen weten dat de 40-jarige eigenaar en bewoner van het chalet is aangehouden voor brandstichting, maar wil niet zeggen of deze man ook iets te maken heeft met het geweld tegen de twee dodelijke slachtoffers.