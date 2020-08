Oud-Trump-strateeg Steve Bannon aangehouden voor fraude

Steve Bannon, voormalig campagnestrateeg en topadviseur van president Trump, is aangehouden in New York. Hij wordt met drie anderen verdacht van een miljoenenzwendel.

Zij zouden onder valse voorwendselen meer dan 25 miljoen dollar (21 miljoen euro) via internet hebben opgehaald voor de aanleg van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht heeft het viertal honderdduizenden donateurs bedrogen.

Exorbitante levensstijl

De verdachten hadden hun beloofd dat al het geld naar de bouw van de grensmuur zou gaan, maar volgens het Openbaar Ministerie bleven er honderdduizenden dollars aan de strijkstok hangen. De hoofdverdachte en het gezicht van de 'We Build the Wall'-campagne, Brian Kolfage, zou met het verduisterde geld zijn exorbitante levensstijl hebben bekostigd. Bannon zou 1 miljoen gestort hebben gekregen in een stichting. Dat geld zou hij deels voor privé-uitgaven hebben gebruikt.

Steve Bannon was in de eerste maanden van Trumps presidentschap een van de invloedrijkste figuren in Washington D.C. Na zijn vertrek in augustus 2017 richtte hij zijn pijlen op Europa.