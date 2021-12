KLM krijgt boete voor niet terugbetalen geannuleerde tickets

Vliegmaatschappij KLM krijgt een boete voor het te laat of niet rechtstreeks terugbetalen van geannuleerde vliegtickets in de coronacrisis. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaald. Hoe hoog de boete is, is nog niet bekend.

De ILT zegt de sanctie op te leggen om te voorkomen dat passagiers met lege handen blijven staan als regels onvoldoende worden nageleefd. Naast KLM krijgen ook maatschappijen als Cathay Pacific, Singapore Airlines en Air Arabia Maroc een boete.

Geld terug of andere vlucht

Het vergoeden van tickets die bij een reisbureau of online platform zijn gekocht, gaat niet goed, zegt ILT. Bij deze reisbureaus zit ook het failliete D-reizen. "Passagiers ontvangen eigenlijk nooit binnen zeven dagen het ticketgeld terug. Ook wordt niet altijd de keuze geboden tussen geld terug of een andere vlucht. Bovendien verstrekken luchtvaartmaatschappijen onvoldoende informatie over de passagiersrechten."

KLM-topman Pieter Elbers zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat hij zorgvuldig naar de kwestie zal kijken en met de ILT wil gaan praten. Volgens Elbers zijn de laatste twee jaar bijzonder ingewikkeld geweest voor zijn bedrijf, maar heeft KLM altijd geprobeerd om zijn klanten zo goed mogelijk te behandelen.