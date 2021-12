NEC vindt beker net wat belangrijker dan Cambuur en bereikt achtste finales

NEC heeft SC Cambuur in de tweede ronde van de KNVB-beker met 2-1 verslagen in Leeuwarden. Beide teams startten niet in hun sterkste samenstelling. Bij Cambuur stonden er maar liefst zeven andere namen in het veld dan vorige week vrijdag, op bezoek bij Willem II.

Zowel Cambuur-trainer Pascal Bosschaart, de vervanger van de zieke Henk de Jong, als NEC-coach Rogier Meijer gaf vooraf aan de competitie belangrijker te vinden dan de KNVB-beker. Op het veld leken de elf van NEC hun bekertaak net iets serieuzer te nemen dan die van Cambuur.

Zwakke eerste helft Cambuur

Maxim Gullit, de zoon van Ruud Gullit, stond in de basis bij Cambuur. De 20-jarige verdediger had zich een beter optreden gewenst, want hij ging in de fout bij de eerste goal van NEC. Gullit werkte een inzet van NEC-aanvaller Ole Romeny op ongelukkige wijze in eigen doel.