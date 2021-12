Verstappen zou graag bijslapen, maar staat als trots wereldkampioen op FIA-gala

Er is Max Verstappen weinig rust gegund na het behalen van de wereldtitel. Nauwelijks een halve dag kon hij bijkomen van het feest dat losbarstte in Abu Dhabi na de sensationele ontknoping van het Formule 1-seizoen. "Ik heb zondagavond één drankje te veel gehad, werd maandagmiddag wakker met enorme koppijn en dacht dat ik vrij was. Ik ben vloekend wakker geworden, want ik moest dus werken, filmen en zo. Nu ben ik aan pauze toe." Dinsdag moesten bovendien de nieuwe banden alweer worden getest op het circuit in Abu Dhabi, woensdag liet Verstappen zich zien op de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes (Engeland) om donderdag op het FIA-gala in het Louvre in Parijs acte de présence te geven. "Ik moet nodig bijslapen", zei Verstappen tijdens de persconferentie voorafgaand aan het eindejaarsgala van de autosportfederatie waar Verstappen gehuldigd werd voor zijn wereldtitel, net als de kampioenen van andere raceklasses.

Max Verstappen - AFP

Het feest na de wereldtitel was goed, zei ook Jos Verstappen dinsdag al. Zo goed dat voor de kersvers wereldkampioen niet alleen de filmwerkzaamheden op maandag ongelegen kwamen, ook de bandentest van een dag later kwam eigenlijk nog te vroeg. "Mijn lichaam voelde dinsdag niet echt goed, ik had nog steeds last van de kramp waar ik ook de laatste ronden last van had." "Maar ik heb echt geprobeerd te genieten. Hoe vaak maak je dit mee? Ik hoop vaker dan één keer, maar je weet dat nooit." Huldiging in Nederland? De kans dat Formule 1-fans Verstappen op korte termijn in Nederland kunnen huldigen, is niet al te groot. "Ik kan bijna zeker zeggen dat dat niet het geval zal zijn", zegt Verstappen tegen de NOS.

Christian Horner en Max Verstappen - ANP

Zo tumultueus als de slotronden van de race waren, was ook de nasleep ervan. Mercedes, dat zich bestolen voelde en vond dat Lewis Hamilton de titel verdiende, diende bij de FIA een tweevoudig protest in, dat in de loop van de avond werd afgewezen. Donderdag maakte de Duitse renstal bekend geen beroep tegen die beslissing aan te tekenen. Niets staat de Limburger nu meer in de weg, de wereldtitel is definitief een feit. Reden voor Verstappen te proosten met een gin tonic. "Ik ben nooit onrustig geweest over het protest. Niemand kon het gevoel wegnemen dat ik had toen ik als eerste over de streep kwam." "En de protesten hebben niet voorkomen dat we feest vierden, eigenlijk hebben we twee feesten gehad omdat we even in de wachtkamer moesten. Ik ben niet verbaasd over het nieuws van vandaag. Dat had ik wel verwacht."

Max Verstappen viert feest met zijn team na het winnen van het wereldkampioenschap Formule 1 na de Grand Prix van Abu Dhabi - ANP