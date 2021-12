Bende Haïti laat laatste gegijzelde missionarissen vrij

In Haïti zijn alle leden van een groep ontvoerde missionarissen weer vrijgelaten door de bende die hen 16 oktober even buiten de hoofdstad Port-au-Prince ontvoerde. In totaal hebben zeventien zendelingen en hun familieleden gevangen gezeten. Eind november werden twee van hen al vrijgelaten.

De groep bestaat uit Canadezen en Amerikanen die verbonden zijn aan de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries. De bende heet 400 Mawozo, en zit achter veel meer ontvoeringen, moorden en afpersingszaken. Volgens de lokale autoriteiten wilde de groep een miljoen dollar losgeld per persoon.

Volgens persbureau Reuters is het niet duidelijk of er ook daadwerkelijk losgeld is betaald.

Straatgeweld toegenomen

Haïti wordt steeds onveiliger. Afgelopen zomer werd president Jovenel Moïse vermoord in zijn eigen huis. De toch al gebrekkig functionerende overheid is sindsdien nog verder afgebrokkeld en het straatgeweld is toegenomen. Bendes maken in grote delen van de hoofdstad de dienst uit. Ook is er een enorm tekort aan brandstoffen.

Amerikaanse autoriteiten hebben alle Amerikanen in Haïti opgeroepen te vertrekken. Canada heeft het overgrote deel van zijn ambassadepersoneel teruggehaald.