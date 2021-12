Onderzoek naar modellen die aardbevingen Groningen moeten voorspellen

Er komt een onderzoek naar de modellen waarmee het aantal aardbevingen in Groningen kan worden voorspeld. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had dat geadviseerd, omdat het aantal aardbevingen jaarlijks hoger ligt dan verwacht. De afwijking ligt volgens het SodM nog binnen de onzekerheidsmarge, maar geeft wel aanleiding om nog eens naar de seismologische modellen te kijken.

Die voorspellen ieder gasjaar (oktober tot september) hoeveel aardbevingen met een kracht van 1,5 of hoger er in dat jaar zullen plaatsvinden. Het aantal bevingen in die categorie neemt sinds 2012 af, maar is al verschillende keren boven de jaarlijkse verwachting uitgekomen.

Zo is het afgelopen gasjaar het tweede jaar op rij dat er meer zwaardere aardbevingen in Groningen zijn geweest dan was verwacht, meldt RTV Noord. En voor het lopende gasjaar, dat in oktober is begonnen, is het aantal bevingen dat door de modellen wordt voorspeld nu al bereikt.

Aardbevingen niet te stoppen

Dat gegeven baart het SodM dus zorgen, en komt er een onderzoek in de hoop dat betere modellen de Groningers een zo goed mogelijke verwachting opleveren.

Inspecteur-generaal Kockelkoren van het SodM benadrukt dat de bevingen niet tegen te houden zijn. "Op dit moment zijn er geen ingrepen mogelijk om de bevingen te stoppen. Groningers zijn als het ware overgeleverd aan wat er diep onder hun voeten gebeurt. Dat kan gevoelens van machteloosheid of hulpeloosheid geven", zegt hij.

Volgens hem is het belangrijk dat de overheid perspectief biedt op zaken die nog wel te beïnvloeden zijn. "Zoals het beter voorspellen van de aardbevingen, fors snellere voortgang in de versterking en een snelle schade-afhandeling."